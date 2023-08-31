Hattat Ferhat Kurlu'nun 'Cevahiru'l-Huruf' sergisi Üsküdar'da açıldı

Hattat Ferhat Kurlu'nun çalışmalarını içeren "Cevahiru'l-Huruf" sergisinin açılışı, Üsküdar'daki Nevmekan Sahil'de yapıldı.

Düzenleyiciliğini Erkan Doğanay'ın üstlendiği, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Şeyhü'l Hattatin" lakaplı Hasan Çelebi, edebiyatçı Beşir Ayvazoğlu ve hat sanatçılarının katıldığı açılış töreninde konuşan Kurlu, solak olmasına rağmen hocasının verdiği motivasyon sayesinde bugünlere geldiğini anlattı.

Kurlu, Cevahiru'l-Huruf'un İstanbul'daki ilk kişisel sergisi olduğuna dikkati çekerek, "Eşim ve çocuklarım da tezhip sanatıyla uğraşıyorlar. Ailecek bir şey yapamadığımız bir dönemden geçiyoruz. Biz bunu sanatla aşmaya çalışıyoruz. Bana tahammül ettikleri için aileme de teşekkür ediyorum." dedi.

Her eser gibi kendi çalışmalarının da tamamen kusursuz olamayacağını kaydeden Kurlu, "Eski İslam müzehhipleri, kusursuzluğun Allah'a mahsus olduğunu göstermek için eserlerinde bariz hatalar bırakırmış. Benim böyle bir şey yapmama gerek yok, çünkü çalışmalarımı incelediğinizde çok sayıda hata bulacaksınız." diye konuştu.

Kurlu, hat çalışmalarını sanatın şehri Üsküdar'da yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ünlü hattatın "Esma-i Hüsna", "Salavat", "La Galibe İllallah" ve bazı ayetlerden oluşan hat çalışmaları, 24 Eylül'e kadar görülebilecek.