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Hatay Valisi Masatlı, Mahremiye ve Şeyh Ali camilerindeki restorasyonu inceledi

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Hatay Valisi Masatlı, Mahremiye ve Şeyh Ali camilerindeki restorasyonu inceledi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'daki Mahremiye Camii ile Şeyh Ali Camii'nde süren restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi yapıların özgün karakteri korunarak Antakya'nın tarihi dokusunda yaşatılması amaçlanıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'nın tarihi kimliğinde önemli yere sahip Mahremiye Camii ile Şeyh Ali Camii'nde devam eden restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Masatlı, tarihi camilerde yürütülen çalışmaların mevcut durumunu inceleyerek ilgili ekiplerden çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgi aldı. İncelemelerde restorasyon ve rekonstrüksiyon kapsamında uygulanan yöntemler, imalat süreçleri ve çalışmaların teknik detayları değerlendirildi.

Tarihi yapıların özgün mimari karakterinin korunmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Restorasyon sürecinde yapıların tarihi ve mimari özelliklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Mahremiye Camii ve Şeyh Ali Camii'nde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Antakya'nın tarihi dokusu içerisinde önemli yere sahip yapıların yeniden korunarak yaşatılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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