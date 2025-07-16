Hatay, Macao Gastronomi Festivali'nde Tanıtıldı

Hatay, Macao Gastronomi Festivali'nde Tanıtıldı
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2025 Macao Gastronomi Festivali'nde kentin gastronomisini tanıtarak yerel ürünleri sergiledi. Festival, 20 Temmuz'a kadar devam edecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Çin'de 11 Temmuz'da başlayan "2025 Macao Gastronomi Festivali"nde kentin gastronomisini tanıttı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyesi şehirleri bir araya getiren festivalde tanıtım çalışmaları yapıldı.

Festivalde, kadın kooperatiflerinin katılımıyla hazırlanan stantta yerel ürünler sergilendi.

UNESCO Gastronomievi Şefi Süleyman Demirel tarafından hazırlanan Hatay'a özgü yemekler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festival, 20 Temmuz'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Salim Taş - Kültür Sanat
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