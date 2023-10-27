Hatay'ın İhyası: Depremzedelerin Katılımıyla Çalıştay Gerçekleştirildi

Türkiye Tasarım Vakfı tarafından yapılan 'Hatay'ın İhyası' çalıştayı, Hatay'da depremzedelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda, Hatay'ın tarihi merkezinin yeniden hayat bulması için yapılan çalışmalar ve beklentiler konuşuldu.

Türkiye Tasarım Vakfı tarafından yapılan " Hatay'ın İhyası" çalıştayı, Hatay'da depremzedelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan protokoller kapsamında, depremden etkilenen Hatay'ın tarihi merkezinin yeniden hayat bulması için çalışmalar sürdürülüyor.

İlki İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan çalıştayın ikincisinde Hatay halkının beklentileri ve ihtiyaçları konuşuldu, kentin hafızasının korunarak gelecekle bağ kurulması, mahalle kültürünün yaşatılması, sosyalleşme alanlarının artırılması, yeşil alanların merkeze konumlanması konuları ele alındı.

Hatay halkının yanı sıra yerli ve yabancı fikir önderlerinin katıldığı çalıştayda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Foster+ Partners, BIG, Kentsel Yenileme Merkezi (KEYM) ve DB Architects iş birliğinde yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

"Depremden etkilenen 11 ili kapsayan geniş çaplı bir çalışmamız mevcut"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de daha önce bu denli büyük bir yıkımın yaşanmadığını belirterek, "Depremin kendisi, başlı başına birlik, beraberlik ruhunun, sivil toplumun Türkiye'de ne kadar geliştiğini gösterdi. Biz de Türkiye Tasarım Vakfı olarak Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olacağına inandığımız 'Hatay'ın İhyası'na gönüllü katkı için şehrin merkezinin tasarım ve planlama süreciyle kültürel varlıklarının korunması çalışmalarını üstlendik. Bakanlıklarımızla yaptığımız iş birliği kapsamında, ulusal ve uluslararası uzmanlarla birlikte oluşturduğumuz çalışma grubumuz ve Hatay halkının değerli katkılarıyla düzenlediğimiz çalıştay, eminim ki ülkemizin diğer tarihi kent merkezleri için de emsal teşkil edecek. Bu tarihi süreci, dünyada eşi görülmemiş bir iş birliği prensibiyle yürüterek hem ülke hem sektör olarak uluslararası alanda da model olabilmeyi umuyoruz."

Adıyaman'ın ihyasını da üstlendiklerini kaydeden Kalyoncu, "Depremden etkilenen 11 ili kapsayan geniş çaplı bir çalışmamız mevcut. Bu noktada birikimimizi, deneyimimizi ve çalışmalarımızı ülkemize katkı için iş birliğine açmaya hazırız. Önümüzdeki hafta bölge halkının sorularını cevaplayabilmek ve operasyonumuzu yürütebilmek için Hatay'da bir ofis açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bjarke Ingels Group yöneticilerinden Lorenzo Boddi, Hatay'ın yeniden hayat bulması için Türkiye'deki mimarlık, planlama, kentsel tasarım ve mühendislik uzmanlarının iş birliği içinde bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti aktararak, "Hatay'ın zengin mirasının ve kültürünün yaşatılması yönündeki çalışmalardan heyecan duydum." dedi.

"Yol haritası mart 2024'te tamamlanacak"

Kentsel Yenileme Merkezi Kurucu Ortağı Cem Yılmaz da projeye, milli sorumluluk duygusuyla yaklaştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla işin zeminini fedakarlık ve duygu yoğunluğu oluşturuyor. Kent tasarımı ve planlaması, tek bir kişi yerine farklı uzmanlıklardan çok sayıda paydaşın bir araya gelerek birlikte karar verip uygulaması gereken bir süreç. Projemizin farkı, dünyada bile örneği olmayan bir iş birliği kültürüyle ilerleyerek, bunun başarılı çıktılarını ortaya koymak. Mart 2024'te kent tasarımı ve planlama projesinin yol haritasını sunmayı hedefliyoruz."

DB Mimarlık Kurucu Ortağı Bünyamin Derman ise depremde Hatay'ın merkezinin yüzde 80'inin yıkıldığına işaret ederek, "Bu sonuç, geçmişte yapılan hataları gözden geçirme ve Hatay'ın geleceği için en iyisinin ne olması gerektiğiyle ilgili bir çalışmaya sevk etti. Örneğin Hatay'ın hem arkeolojik hem de demografik özelliği, daha özel bir şehir planlamasına ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede dere yataklarını açarak, kentin benliğini koruyarak, eski kent merkezindeki tarihi yerin dokusunu bozan yapıları ayıklayarak bir tasarlama ve planlama çalışması yürütüyoruz. Bu çalışmada ilgili bakanlıklarla, yerel otoritelerle ve halkla iş birliği halindeyiz." ifadelerine yer verdi.