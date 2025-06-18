Hatay Gastronomi Evi'nde 1200 Öğrenciye Kömbeyi Öğretildi

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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay Gastronomi Evi'nde düzenlenen kömbe atölyesi projesi kapsamında iki ayda 1200 öğrenciye tescilli lezzetin yapımı öğretildi. Öğrenciler, uzman şefler eşliğinde kömbe hazırlarken, kültürel mirasın nesilden nesile aktarılması vurgulandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hatay Gastronomi Evi tarafından başlatılan proje kapsamında iki ayda 1200 öğrenciye tescilli lezzet kömbenin yapımı öğretildi.

Kömbe Atölyesi Projesi kapsamında haftanın belirli günlerinde çeşitli okullardan gruplar halinde Hatay Gastronomi Evi'ne gelen öğrenciler, atölyede uzman şefler eşliğinde kömbe hazırladı.

Son olarak Kuzeytepe Atatürk İlkokulu öğrencilerini ağırlayan atölyede iki ayda toplam 1200 öğrenciye tescilli lezzetin yapımı öğretildi.

Hatay Gastronomi Evi Direktörü İpek Aslan, AA muhabirine, yeni okul dönemine kadar projeye ara verdiklerini söyledi.

Yeni okul dönemi kayıtlarına şimdiden başladıklarını anlatan Aslan, "Çok fazla talep var. Burada öğretmen, idareci ve öğrencilerin Hatay'ın kültürüne sahip çıkmaları bizler için mutluluk verici. Çünkü asıl sürdürülebilirlik nesilden nesile aktarmaktır. Bu kültürü burada küçük kuşaklara aktarabiliyorsak ne mutlu bizlere." diye konuştu.

Aslan, kentin yöresel lezzetlerinin tanıtılması için verdiği destekten dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.

Kuzeytepe Atatürk İlkokulu öğrencilerinden 8 yaşındaki Eslem Çiçek de kömbe yapmayı öğrendiği için mutlu olduğunu belirtti.

Öğrencilerden Güney Ateş ise atölyede hem çok eğlendiklerini hem de kömbe yapımını öğrendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Kültür Sanat
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