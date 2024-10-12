Hatay'da Yerel Sanat Projesi Kapsamında Konser Verildi
Hatay'da sanatın ve kültürün yeniden canlanmasına destek vermek amacıyla başlatılan 'Yerel Güçlenmeye Destek Fonu' projesi çerçevesinde Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, Antakya'da konser verdi. Konserde klasik ve halk müziğinden eserler seslendirildi.
Hatay'da sanatın ve kültürün yeniden canlanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yerel Güçlenmeye Destek Fonu" projesi kapsamında Hatay Akademi Senfoni Orkestrası konser verdi.
Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde verilen konserde orkestranın şefliğini Ali Uğur üstlendi.
Konserde, klasik ve halk müziğinden eserler seslendirildi.
Orkestranın performansı müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandı.