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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde antika eşya meraklısı 40 yaşındaki tatlıcı Şahap Fansa, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ofisinin enkazından çıkarmayı başardığı antikaları yeni dükkanında bir araya getirdi.

Eski dönemlerde kullanılan eşyalara ilgi duyan Fansa, yıllar boyunca topladığı fotoğraf makinesi, radyo, tartı, fanus, plak ve kaset çalar ile dekoratif ürünleri Kurtuluş Caddesi'ndeki bir ofiste muhafaza etmeye başladı.

Fansa'nın gözü gibi baktığı antikalar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan binanın enkazında kaldı. Enkazdan bazı eşyaları kurtarmayı başaran Fansa, eşyaları kömbe ve kabak tatlısı sattığı Haraparası Mahallesi'ndeki dükkanına taşıdı.

Dükkanda tatlı yiyen müşteriler, antikaları inceleyip fotoğraf çekiyor.

"Çocuklarım da şu anda antikaya merak saldı"

Şahap Fansa, AA muhabirine, dükkanını sabah açtığında antikalarını görünce güne mutlu başladığını söyledi.

Eski ofisindeki birçok eşyayı afet nedeniyle kaybettiğini dile getiren Fansa, "Üzücü bir şey ama biz tekrar küllerimizden doğduk ve ürünlerimizi toplamaya başladık." dedi.

Fansa, koleksiyonunda aile yadigarı eşyaların da olduğunu belirterek, "İnsanlar bunları satılık antika eserler sanıyor, para teklif ediyorlar fakat bunlar enkazdan kurtardıklarımız ve paha biçilemez, dünyaları verseler olmaz. Eskiden bazı kişiler beni hurdacı gibi görüyorlardı. Çocuklarım da şu anda antikaya merak saldı." diye konuştu.

Müşterilerin ilgisinden memnun olduğunu anlatan Fansa, koleksiyonunu genişletmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA