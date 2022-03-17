Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi - Haberler

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Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Recep Dağdelen - Kültür Sanat
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Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi Hatay'ın Antakya İlçesi'nde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi

HATAY - Hatay'ın Antakya İlçesi'nde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Cami'sini dolduran cemaat, dua etti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Hatay İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay kandil dolayısıyla camide düzenlenen programda vaaz verdi.

Programa katılan vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi

Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi

Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Kültür Sanat

Berat Kandili, Antakya, Hatay, Kültür Sanat, Haberler

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