Hatay'da Antiocheia Antik Kenti'nde Ticari Hayata Işık Tutan Buluntular Ortaya Çıktı

Hatay'da Antiocheia Antik Kenti'nde devam eden kurtarma kazılarında, bölgenin 4 ve 5'inci yüzyıllardaki ticari hayatına ışık tutacak kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor.

Hristiyanlar için hac yeri olarak kabul edilen ve mağara kilise olma özelliği taşıyan St. Pierre Kilisesi'nin de bulunduğu antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Hatay Arkeoloji Müzesi başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

St. Pierre Kilisesi'nin batı yamacında süren kazılar, 2 arkeolog, 2 restoratör ve 13 işçiyle gerçekleştiriliyor.

Antik kentteki kazılarda, 4 ve 5'inci yüzyıllara tarihlenen dükkanların yanı sıra çok sayıda kandil, pişmiş toprak şişe ve saklama kabı gün yüzüne çıkarıldı.

"St. Pierre Kilisesi, ticaret açısından da önemli bir nokta"

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Ali Ateş, AA muhabirine, bölgede kazıların 2021 yılından bu yana sürdüğünü söyledi.

Önceki kazılarda bazı küçük eserler ve dükkanların yanı sıra çok sayıda künk (pişmiş topraktan yapılmış kalın boru) bulunduğunu hatırlatan Ateş, bu yıl da St. Pierre Kilisesi ile çevresindeki yapıların işlevsel ilişkisini ortaya koymak amacıyla bölgede çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kazılarda bölgenin inanç turizminin yanı sıra ticari bir alan olduğunu da ortaya koyan buluntulara ulaştıklarını anlatan Ateş, "Çalışmalarda geçmiş yıllarda tespit ettiğimiz ticari dükkanlar diyebileceğimiz alanların yine aynı şekilde devam ettiğini gördük. Ortaya çıkan küçük buluntuları değerlendirdiğimizde St. Pierre Kilisesi'nin inanç turizmini erken Hristiyanlık döneminde de sürdürdüğünü bize gösteriyor." diye konuştu.

Ateş, St. Pierre Kilisesi'nin 4 ve 5'inci yüzyıllarda toplumun kültürel yapısına, yaşam olanaklarına, hayat standartlarına ne derece etki ettiğini kanıtlamak adına çalışmaları genişlettiklerini dile getirdi.

Gelecek yıllarda da Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi tarafına yönelik batı yamacı kazılarının başlayacağını bildiren Ateş, şunları kaydetti:

"Buluntular, buranın ticari bir alan, ayrıca dini bir inanç merkezi olduğu bilgilerini destekliyor. 4 ve 5. yüzyıllarda erken Hristiyanlık döneminde inanç turizmi açısından önemli olan St. Pierre Kilisesi, aslında sadece inanç turizmiyle kalmamış. Ticaret açısından da önemli bir nokta, üs olduğunu buradaki dükkanlar ve dükkanlarda ortaya çıkan küçük buluntular bu tezimizi güçlendiriyor. Ortaya çıkan kandil örnekleri ve geçmiş yıllarda ortaya çıkarılan pişmiş topraktan yapılmış şişeler ve saklama kapları, buranın aslında bir ticaret alanı olduğunu da bize kanıtlıyor."

Ateş, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgeyi arkeopark alanına dönüştürerek turizme kazandırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.