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Hat Sanatıyla Yazılan Kelimelerin Kumaşa Dokunmasıyla Oluşturulan Sergi

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Dokuz Eylül Sürekli Eğitim Merkezi'nde, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan hat sanatıyla yazılan kelimelerin kumaşa dokunmasıyla oluşturulan eserlerin sergilendiği 'Hayata Doku(n)malar Tekstil Tasarım ve Dokuma Sergisi' başladı.

Hat sanatıyla yazılan kelimelerin kumaşa dokunması yoluyla elde edilen sanat eserleri, Dokuz Eylül Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Fuaye Alanı'nda sergilenmeye başlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı-Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Başkanı Doç. Esra Kavcı tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı "Hayata Doku(n)malar Tekstil Tasarım ve Dokuma Sergisi", farklı motiflerle oluşturulan eserlere ev sahipliği yapıyor.

Soyut 14 kelimenin hat sanatıyla yazılarak birbirini tekrarlayan tasarımlarla kumaş yüzeyine dokunmasıyla oluşturulan sergide 6 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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