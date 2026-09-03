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Hasanlar Köyü'nde Nostaljik Açık Hava Sineması Keyfi

Hasanlar Köyü'nde Nostaljik Açık Hava Sineması Keyfi
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Düzce Merkez Hasanlar Köyü, yaz akşamlarının nostaljik atmosferini yaşatan açık hava sinema etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Düzce Merkez Hasanlar Köyü, yaz akşamlarının nostaljik atmosferini yaşatan açık hava sinema etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından yaz boyunca köylerde düzenlenen Açık Hava Sinema etkinliklerinin 17'nci durağı Merkez Hasanlar köyü oldu. Köy meydanında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar sandalyesini alarak komşularıyla birlikte açık havada sinema keyfi yaşadı. Çocuklar ise film gösterimi öncesinde kurulan şişme oyun parkı ve eğlence alanında doyasıya eğlendi. Gökyüzü altında, yıldızlar eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte köy sakinleri hem sinemanın nostaljik atmosferini hem de mahalle ve komşuluk kültürünün sıcaklığını yeniden yaşadı.

Etkinlik kapsamında Hasanlar Köyü sakinlerine teşekkür edilirken, açık hava sineması etkinliklerinin yaz boyunca farklı köylerde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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