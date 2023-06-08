Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Sergisi Açıldı

Kırşehir Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin bir yıllık emeği Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilendi. Vali, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Milli Eğitim Müdürü ve şehir protokolü de sergi açılışına katıldı. Sergide öğretmen, usta öğretici ve kursiyerler tarafından yapılan ürünler yer aldı.

Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin bir yıllık emeği sergilendi

KIRŞEHİR - Kırşehir Halk Eğitimi Merkezi sergisinde kursiyerlerin bir yıllık emeği halkın beğenisine sunuldu.

Kırşehir Halk Eğitimi Merkezi tarafından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinleri çerçevesinde sergi açılısı yapıldı. Sergi açılışına Vali Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, şehir protokolü okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Sergide öğretmen, usta öğretici ve kursiyerler tarafından yapılan ürünler yer aldı. Yağlı Boya kursuna katılan Selin Fidan isimli kursiyer, sergiyi önemsediğini belirtti. Resim yapmanın zorluğunu ve renklerin yakalanmasının özen istediğini aktaran Fidan, "Resimlerin renklerini yakalamanın önem gerektiriyor. Fakat resme duyulan ilginin de yapmak kadar önemli" dedi. Kursiyer Serap Çağlar ise; "Yapılan her çalışma sabır ve emek istiyor. Ben keyif alıyorum. Resim yapmaya ilgisi olan herkes de önce keyif almalı" diye konuştu.

Açılışın ardından davetliler, sergiyi gezerek eserler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.