İlk kez 1968 yılında Dormen Tiyatrosunda sahnelenen ve yıllar içinde defalarca sergilenen 'Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu' isimli tiyatro oyunu, İzmir Sahne Tozu Tiyatrosunda prömiyerini yaptı. Oyun, seyirciden tam not aldı ve Haldun Dormen sahne rekoru kırdı.

Haldun Dormen yönettiği oyunla İzmirlileri kırdı geçirdi

Sahne Tozu Tiyatrosu, kahkaha tufanı oyunla prömiyerini yaptı

İZMİR - İlk kez 1968 yılında Dormen Tiyatrosunda sahnelendiğinde iki sezon kapalı gişe oynayan ve yıllar içerisinde defalarca sergilenen "Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu" isimli tiyatro oyunu, İzmir Sahne Tozu Tiyatrosunda seyirciyle buluştu. Tıklım tıklım dolan salonda kahkaha tufanlarının koptuğu oyun, seyirciden tam not aldı, usta sanatçı Dormen bu oyunla sahne rekoru kırdı.

96 yaşındaki usta tiyatro sanatçısı Haldun Dormen'in 1968 yılınca ünlü bir Broadway müzikalinden çevirip yönettiği "Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu" isimli tiyatro oyunu, Avrupa'nın en büyük özel tiyatrosu olma unvanına sahip İzmir Sahne Tozu Tiyatrosunda sahnelendi.

Sahne Tozu Tiyatrosunun prömiyerini yaptığı; Larry Gelbart ve Bert Shevelove'ın yazarlığını üstlendiği Broadway müzikali oyun, seyircilerden tam not aldı. Kahkahaların eksik olmadığı gecede, oyuncuların performansı tam not aldı.

Haldun Dormen'den sahne rekoru

150 dakika ve iki perdeden oluşan oyunun provalarını her gün yakından takip eden ve oyunun yönetmenliğini yapan 96 yaşındaki Haldun Dormen ise sahne rekoru kırdı. Usta sanatçı, seyircilerin keyifle oyunu izlediği gecenin sonunda büyük alkış aldı. Prömiyer gecesine usta oyuncu Göksel Kortay'ın yanı sıra Sema Sarper, Mehmet Sarper, Bige Kırca gibi önemli isimlerde katıldı.

Haldun Dormen, yönetmenliğini yaptığı oyunla ilgili, "Bu oyunu daha önce 1968 yılında İstanbul'da Dormen Tiyatrosunda yapmıştım ve çok başarılı olmuştu. Benim çok sevdiğim bir oyun ve daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosunda aynı oyunu sergiledim, orada da başarı kazandı. Yıllar sonra da İzmir'de yapıyorum. Umarım burada da aynı başarıyı kazanır" dedi.

"Çok iyi bir kadro ve bence çokta başarılılar"

Provalarda gençlere taş çıkartan Dormen, oyunun hazırlık sürecine de değinerek, "Oyunun yönetmeni olarak hazırlığı benim yapmam lazım. Tabii ki ilk günden bugüne kadar bütün hazırlıklarda ben başta bulundum ve de çok keyifli çalıştık. Çok iyi bir kadro ve bence çokta başarılılar. İnşallah seyirci de başarılı bulur. Çok komik bir oyun. Umarım gülerler. Gülmezlerse yandık" dedi.

Çağlar İşgören: "Şu an Türkiye'de oynanan tek Broadway müzikali"

"Sahne Tozu Tiyatrosu Dormen ekolünü devam ettirmeye çalışan bir tiyatro" diyerek oyun sonrası görüşlerini belirten Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören de, "Sahne Tozu Tiyatrosu yaklaşık 10 yılı devirdi, 20 yıla merdiven dayadı ve emin adımlarla gidiyor. Çok şükür ki başımızda her zaman olduğu gibi saygıdeğer hocamız Haldun Dormen bulunuyor. Hem oyunumuzun yönetmeni hem de Sahne Tozu Tiyatrosu'nun sahne danışmanı kendileri. Bildiğim kadarıyla şu an Türkiye'de oynanan tek Broadway müzikali. "Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu" adlı oyun ile sezonumuzu açtık" ifadelerini kullandı.

"Bu oyun uzun bir süre kapalı gişe devam edecek"

Oyuncuların alkış alan performansına ilişkin konuşan İşgören, "Oyuncular başarılarını; işlerini tutkuyla yapmalarına, oyunların her geçen gün kalibresinin yükselmesine, heyecanlarını yitirmemelerine ve hayal ortaklığı içerisinde olmalarına borçlu. Gerçekten çok sıkı çalışan bir kadro var. Olabildiğince ciddiye alıyorlar ve asla tiyatronun içerisindeki keyfi yok etmiyorlar. Seyirciden benim beklediğimin üstünde bir reaksiyon oldu. Seyirci çok keyifli ayrıldı ve zannediyorum ki bu oyun uzun bir süre kapalı gişe devam edecek" diye belirtti.

"96 yaşında bir Broadway'i yönetmiş olan başka bir yönetmen daha yok"

Haldun Dormen'in ilerleyen yaşına rağmen oyunu bizzat yönetmesi ve takip etmesini de değerlendiren İşgören, "Haldun abinin enerjisine yetişmek mümkün değil. Bize çok ciddi örnek oluyor. Haldun Dormen rekor kırıyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 96 yaşında bir Broadway'i yönetmiş olan başka bir yönetmen daha yok. Sadece bir usta, duayen değil; gerçekten hala arı gibi çalışan, enerjisiyle herkese taş çıkaran, örnek olan ve son derece titiz olan hem yönetmen hem hoca, hem arkadaş, hem de usta. Herhalde usta böyle oluyor. İleriye dönük planlarımızı da yaptık. Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen ile beraber tam gaz ileri yol alıyor" ifadelerini kullandı.