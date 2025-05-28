Hakkari'de '2025 Aile Yılı' Temalı Yılsonu Sergisi Açıldı

Hakkari'de '2025 Aile Yılı' Temalı Yılsonu Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği yılsonu sergisinde, kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Vali Ali Çelik, serginin aile yapısının eğitim ve kültürdeki önemini vurguladığını belirtti.

Hakkari'de yılsonu sergisi

HAKKARİ - Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında "2025 Aile Yılı" temasıyla hazırlanan ve kursiyerlerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı çalışmalarının yer aldığı yılsonu sergisi düzenlendi.

350 yıllık tarihi Meydan Medresesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın yıl sonu sergisinin açılışı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Miniklerin gösterisi ve halk oyunlarının ardından konuşan Vali Ali Çelik, bugün burada sadece el emeği ürünleri değil aynı zamanda emek, sabır, dayanışma ve üretim kültürünü de sergilediklerini söyledi. Vali Çelik, "Aile Yılı kapsamında hazırlanan bu sergi, toplumun en küçük birimi olan ailenin; eğitim, kültür ve üretimde ne kadar etkili olduğunu bizlere gösteriyor. Emeği geçen tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Üretimin bir parçası olmak, asıl gayemiz olmalı" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise 21 bin 55 kişiye farklı branşlarda eğitim verildiğini belirterek, "Hakkari'de, 2024-2025 eğitim öğretim yılında, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı 5 halk eğitimi merkezinde bin 173 kursta 502 usta öğretici eşliğinde toplam 21 bin 55 vatandaşa farklı branşlarda eğitimler verildi" ifadelerini kullandı.

Vali Ali Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ulusoy, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, okul müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda davetlinin katıldığı sergide; resim, el sanatları, giyim, dekoratif ürünler ve geleneksel motiflerle süslenmiş birçok eser yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Kültür Sanat
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Tandırda cansız bedeni bulunan Eymen'in katillerine 'Müstehcen yayın'dan hapis istemi

Eymen'in katillerine 'Müstehcen yayın'dan hapis istemi
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti

Boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.