Hafıza İzmir Atölyesi ile Tarihi Eserler Restore Ediliyor

Hafıza İzmir Atölyesi ile Tarihi Eserler Restore Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki 'Hafıza İzmir Atölyesi' projesi, üniversite öğrencilerinin 17, 18 ve 19. yüzyıldan kalma tarihi yazma eserleri restore etmesini sağlıyor. Proje, hem eğitim fırsatları sunuyor hem de kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunuyor.

İzmir'de somut kültürel mirasın korunmasını amaçlayan "Hafıza İzmir Atölyesi" projesiyle kentte 17, 18 ve 19. yüzyıllara ait tarihi ve kültürel değeri yüksek yazma eserler, üniversite öğrencilerince restore ediliyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından 2 ay önce başlatılan projede, İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden 30 öğrenci, belge restorasyonu, konservasyon teknikleri, kağıt türleri, mürekkep analizleri ve arşiv malzemelerinin dijitalleştirilmesi gibi konularda eğitimden geçti.

Kapsamlı ve uygulamalı eğitimle teorik ve pratik deneyim kazanan öğrenciler, kültürel mirasın korunmasına aktif katkı sağlamak üzere çalışmalara başladı.

"Hafıza İzmir Atölyesi" yalnızca üniversite bünyesinde değil, İzmir ve çevre illerdeki kurumlar, müzeler, kütüphaneler ve arşivler için de önemli işbirliği ve araştırma merkezi olma potansiyeli taşıyor.

Atölyede öğrencilerin restore ettiği eserler arasında 1870'li yıllarda yazılan Kuran-ı Kerim ile 20. yüzyılın başlarında hazırlanan Afyonkarahisar ve Denizli bölgesini gösteren harita da yer alıyor.

"Eserleri önce inceliyoruz ve ihtiyacın ne olduğunu belirliyoruz"

İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve proje sorumlusu Doç. Dr. Özgür Polat, AA muhabirine, restorasyon eğitimli 30 öğrencinin kentteki tarihi eserlerin gelecek nesillere taşınmasında rol üstlendiğini söyledi.

Detaylı eğitimlerin sürdüğünü anlatan Polat, "Eserleri önce inceliyoruz ve ihtiyacın ne olduğunu belirliyoruz. Daha sonra eserin belgelenme süreci var. Kuru temizlik yapıyoruz. Varsa ihtiyaç duyulan eksik noktalarına tamamlama işlemlerini yapıyoruz. İyileştirme ve sağlıklı bir forma kavuşmasını sağlıyoruz. İşlemler tamamlandıktan sonra eseri kütüphaneye ya da sahibine teslim ediyoruz." diye konuştu.

Doç. Dr. Polat, tarihi eserlerin restorasyonun hassas bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde ciddi anlamda istihdamın eksik olduğu alanlardan birisi de restorasyon alanı. Sınırlı sayıdaki üniversitelerde bu konuda eğitim veriliyor. Öğrencilerimiz bu eğitim sayesinde temel düzeyin üzerinde bir eğitim almış olacak. Bu atölye sayesinde lisans eğitimi ve meslek hayatlarında bu konuda uzmanlaşabilirler." ifadelerini kullandı.

Polat, restore edilen eserlerin doğru korunma koşulları için bilgilendirme yaptıklarını da sözlerine ekledi.

"El beceresi ve sabır gerektiriyor"

Bilgi ve Belge Yönetimi 3. sınıf öğrencisi Zühürt Vardar da restorasyon eğitimi almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, tarihi korumakla ilgili bir projede yer almanın gurur verici olduğunu söyledi.

Eserleri restore ederken çok heyecanlandığını anlatan Vardar, "Zor değil ama el beceresi ve sabır gerektiriyor. Eserleri ıslak ve kuru temizledikten sonra yaptığımız kazımayla eski haline getiriyoruz. Burada her türlü süreci öğreniyoruz. Eserin ilk haliyle son hali arasındaki farkı görünce mutlu oluyoruz." dedi.

Bilgi ve Belge Yönetimi 3. sınıf öğrencisi Yunus Emre Kıvrak da yıpranmış belgeleri restore ederken heyecanlandığını ifade ederek, belgedeki iyileşmeyi görünce mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Kültür Sanat
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız

Erdoğan'a seslendi: Üzerinize düşeni yapın, kaya gibi arkanızdayız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir

Süper Lig devine imzayı atması an meselesi
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun ses kaydı ortaya çıktı
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Mermerli Plajı'nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti! Valilik araya girdi

Giriş ücreti 1000 lira olan plaj kriz yarattı! Araya valilik girdi
Madleen gemisindeki Türk vatandaşları karaya çıktı

Madleen gemisindeki Türk vatandaşları karaya çıktı
Fenerbahçe'de Maximin'in yeri çabuk doluyor! İşte hedefteki o isim

Maximin'in yeri çabuk doluyor! Fenerbahçe'ye yeni skorer yıldız kanat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.