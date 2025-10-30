Haberler

Hafik MYO Öğrencileri Sivas'ın Tarihi Mekanlarını Ziyaret Etti

Hafik MYO Öğrencileri Sivas'ın Tarihi Mekanlarını Ziyaret Etti
Güncelleme:
Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Sivas'taki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti. Rehber eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler önemli noktalar hakkında bilgi aldı.

Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu öğrencileri Sivas'ın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, SESOB Başkanı Hakan Demirgil ile Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül öncülüğünde yapılan organize ile Türkiye'nin farklı illerinden Hafik ilçesindeki Meslek Yüksek Okulunda eğitim görmeye gelen öğrenciler, il merkezinde bulunan Gök Medrese, Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi ve Atatürk Kongre Müzesi gibi önemli noktaları gezdi.

Rehber eşliğinde yapılan gezide öğrencilere Sivas'ın tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Şengönül, şehir merkezini ve kampüsü tanımalarına imkan sağlayan bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Müdürü Bünyamin Demirgil, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Genel Sekreteri Özdemir Yalçın ile Terziler, Kunduracılar ve Ev Tekstilciler Odası Başkanı Ali Kılıç da eşlik etti.

Etkinlik sonunda öğrenciler, gezi dolayısıyla Demirgil ve Şengönül'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Kültür Sanat
