HADRİANOPOLİS'TE MİLATTAN SONRA 4'ÜNCÜ YÜZYILA AİT SARAY KALINTISI ORTAYA ÇIKARILDI

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla ait saray kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Kazılar, mozaik süslemeleri ve diğer önemli buluntularla tarihi değer taşımaktadır.

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesindeki Karadeniz'in Zeugması olarak bilinen Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla ait saray kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı.

Eskipazar ilçesi Budaklar köyünde milattan önce 1'inci yüzyılda kurulduğu ve milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianapolis Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülen çalışmalarda son olarak milattan sonra 4'üncü yüzyıla ait saray kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı.

Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, 2025 yılı içerisinde 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında iç kale bölümüne yoğunlaştıklarını ve iç kalenin önünde geniş bir alanı kapsayan odadan oluşan kabul salonu ortaya çıktığını belirterek, "İç kale olarak adlandırdığımız bölgede yoğunlaştık. İç kalenin hemen önünde yapmış olduğumuz çalışmalarda geniş bir alanı kapsayan odadan oluşan bir bölüm ortaya çıktı. Bu odanın zemininin mozaikle süslendiğini gördük. Buranın bir kabul salonu olduğunu tespit ettik. Tabii ki bu kabul salonu Hadrianopolis'te aslında bir saray kalıntısının bir bölümünün olduğunu bize gösterdi. Bölge için çok önemli bir buluntu olduğunu söyleyebiliriz. Mozaik süslemelerde literatürde olmayan bazı motiflerin de olduğunu belirtebiliriz" diye konuştu.

İNSAN FİGÜRÜ DE VAR

Doç. Dr. Çelikbaş, mozaiklerde genel olarak geometrik motifleri gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Mozaikli alanın tam merkezinde ise tavus kuşu yer almakta. İki tavus kuşu antitetik duruşla ortalarında bir su kabı ve su kabından su içerken görülmekte. Mozaiklerde yer yer noksanlar var ama önemli noksanlar değil. Mozaiğin yüzde seksenlik bölümü günümüze sağlam olarak ulaşabilmiş. Literatürde olmayan desenler de ortaya çıktı burada. Mozaiklerde şu ana kadar tespit ettiğimiz dalgalı kurdele motifi var. Sekiz kollu yıldız merkezde işlenmiş ve bu sekiz kollu yıldızın tam ortasına da antitetik duruşlu tavus kuşları sahnelenmiş. Çeşitli geometrik motifler işlenmiş burada. Süleyman düğümleri var panolar içerisinde. Burada gerçekten mozaikler halı deseni gibi işlenmiş. Canlılığını koruyarak günümüze ulaşmış. Şu anda mozaiklerin üstlerini geçici korumaya da alacağız. Bu yılın sonuna kadar ziyaretçilerimizin görebileceği bir şekilde teşhire açacağız. Mozaiklerde ayrıca bir insan figürü de tespit ettik ama bu figürün büyük bir bölümü günümüze noksan olarak ulaşmış. Bu figürün mitolojik ya da bir dini motif olup olmadığı konusunda net bir bilgiye sahip değiliz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
