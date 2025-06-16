Hadrianopolis Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Hadrianopolis Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor
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Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde, jeoradarla tespit edilen dairesel yapılar üzerinde kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında yeni teşhir alanları oluşturulması hedefleniyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları kapsamında jeoradarla tespit edilen 2 dairesel planlı yapının fonksiyonları ortaya çıkarılarak yeni teşhir alanının oluşturulması hedefleniyor.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan ve ören yeri ilan edilen antik kentte Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kazılarda ortaya çıkan tüm yapıların tabanında birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen ve bu nedenle "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan antik kentte şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, iç kale, yer altı kaya yerleşkesi, çeşme yapısı, kemerli yapı, anıtsal kültik niş (duvar içinde oyuk), sur, villa, anıtsal binalar ile bazı kült (kutsal) alanları gibi yapılar gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yaklaşık 1 ay önce başlanan kazı çalışmalarında, jeoradarla tespit edilen 2 dairesel planlı yapının fonksiyonları ortaya çıkarılarak yeni teşhir alanın oluşturulması amaçlanıyor.

"Hem kazı hem restorasyon hem de konservasyon çalışmalarımız sürecek"

Doç. Dr. Çelikbaş, AA muhabirine, antik kentte 2025 yılı kazı çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Yaklaşık 1 aydır çalışmaların devam ettiğini belirten Çelikbaş, "Bu yıl hem kazı hem restorasyon hem de konservasyon çalışmalarımız devam ettirilecek. 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında da kazı çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." dedi.

Çelikbaş, 2024'te Almanya'dan gelen Prof. Dr. Ercan Erkul önderliğindeki ekibin antik kentte jeoradar çalışmaları gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu jeoradarlardan elde ettiğimiz veriler ışığında koordinatları belirlenmiş alanda 2 yapı grubuna rastladık. 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında bu yapıları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Burada 2 dairesel planlı yapı var. Hemen gezi güzergahının ve iç kale olarak adlandırdığımız bölgenin arasında kalıyor. Bu alanların kazısını gerçekleştirerek aslında hem jeoradarda tespit ettiğimiz bu yapıların fonksiyonunu ortaya çıkarmaya çalışacağız hem de Hadrianopolis'e yeni teşhir alanı oluşturmayı planlıyoruz."

Bu yıl kalabalık ekiple çalışmalara devam ettiklerine değinen Çelikbaş, "Şu anda 50 kişilik ekip var. Bu ekibin içinde yerli ve yabancı üyeler yer alacak. Almanya'dan 2 ekip gelecek. Biri kazı çalışmaları diğeri jeoradar çalışmaları için. Antik kentin farklı noktalarında jeoradar çalışmaları gerçekleştirilecek. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat
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