Hacılar Belediyesinden "10 Kasım" konseri

Hacılar Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı nedeniyle program düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirildi.

Şef Samet Mutugan yönetimindeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Anadolu'nun Sesi Türk Halk Müziği Korosunun seslendirdiği şarkı ve türkülere katılımcılar da eşlik etti.