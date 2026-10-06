Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası yeni sezonu Rengim Gökmen ile açtı

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Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni sanat sezonunun açılış konserinde Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın açılış konserinde orkestrayı şef Prof. Rengim Gökmen yönetti.

Konserin başkemancılığını Burcu Zorlu üstlenirken, viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil solist olarak sahne aldı.

Konser programında Orhan Veli Özbayrak'ın "Oda Orkestrası için Süit", Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Bir Rokoko Teması Üzerine Varyasyonlar" ve Cesar Franck'ın "Senfoni" adlı eserleri yer aldı.

Açılış konserinde, 2016'da bestelenen Özbayrak'ın "Oda Orkestrası için Süit"i, Türk Halk Müziği dansları ve müziğinden esinlenen yapısıyla dinleyicilere sunuldu.

Türk ve Batı müziği repertuvarından farklı dönem ve üsluplardaki eserleri bir araya getiren konser, orkestranın Cesar Franck'ın "Senfoni" eserini seslendirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA