Haberler

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası yeni sezonu Rengim Gökmen ile açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni sanat sezonunu CSO Ada Ankara'da açan Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, şef Prof. Rengim Gökmen yönetiminde sahne aldı. Konserde solist Poyraz Baltacıgil yer alırken Özbayrak, Çaykovski ve Franck'ın eserleri seslendirildi.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni sanat sezonunun açılış konserinde Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın açılış konserinde orkestrayı şef Prof. Rengim Gökmen yönetti.

Konserin başkemancılığını Burcu Zorlu üstlenirken, viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil solist olarak sahne aldı.

Konser programında Orhan Veli Özbayrak'ın "Oda Orkestrası için Süit", Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Bir Rokoko Teması Üzerine Varyasyonlar" ve Cesar Franck'ın "Senfoni" adlı eserleri yer aldı.

Açılış konserinde, 2016'da bestelenen Özbayrak'ın "Oda Orkestrası için Süit"i, Türk Halk Müziği dansları ve müziğinden esinlenen yapısıyla dinleyicilere sunuldu.

Türk ve Batı müziği repertuvarından farklı dönem ve üsluplardaki eserleri bir araya getiren konser, orkestranın Cesar Franck'ın "Senfoni" eserini seslendirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
TİP'li Ahmet Şık'ın ortağı Saymadi uyuşturucudan tutuklandı! Terör suçundan da ceza almış

TİP'li Ahmet Şık'ın meyhane ortağı uyuşturucudan tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakırhan'dan fon krizi çıkışı: 20 milyar dolar gitti, hala yargının radarına takılan yok

DEM Parti’den fon çıkışı: 20 milyar doların hesabını kim verecek?
Gökberk Yıldırım'dan Haysiyet'in yeni bölümü için çarpıcı ipuçları: Aziz'in ölümü her şeyi değiştirecek

Haysiyet'te dengeler değişiyor! Ünlü oyuncudan bomba ipucu
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti

Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber
Diyarbakır'da 19 yıllık faili meçhulde yeni gelişme! Erhan Kurt cinayetinde baba Ali Kurt tutuklandı

Oğlu 19 yıl önce boğularak öldürülmüştü! Baba tutuklandı
10 yaşında Türkiye birincisi olmuştu! 16 yaşındaki MMA sporcusu Bulut Akyüz tırın altında can verdi

10 yaşında Türkiye birincisi olmuştu! Tırın altında can verdi
Edirne'de şofbenle temas eden vatandaş elektrik akımına kapılarak öldü

Kahreden olay! Şofbenle temas eder etmez can verdi

Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest

Tası tarağı toplayıp gitmişti, akıbeti belli oldu