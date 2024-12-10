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Gürcistan Ulusal Balesi 'Sukhishvili' Bursa'da Sahne Aldı

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Gürcistan Ulusal Balesi, Türkiye turnesi kapsamında Bursa'da gerçekleştirilen gösteride, geleneksel kostümleri ve zarif danslarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yönetmen Iliko Sukhishvili'nin önderliğindeki etkinlik büyük beğeni topladı.

Gürcistan Ulusal Balesi "Sukhishvili", Türkiye turnesi kapsamında Bursa'da sahnelendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki gösteriyi Iliko Sukhishvili yönetti.

Geleneksel kostümler ve koreografi eşliğinde sahnelenen gösteride, erkekler, savaşçı ruhları ve soylu duruşlarıyla, kadınlar ise zarif danslarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sanatseverler zaman zaman dans grubuna alkışlarıyla eşlik etti.

Gecenin sonunda seyirciyi selamlayan grup uzun süre alkışlandı.

Topluluk bugün Ankara TED Koleji Ata Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
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