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Almanya'da Ebru Sanatını Tanıtacak

Almanya'da Ebru Sanatını Tanıtacak
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51 yaşındaki Arzu Dinler, Gaziantep'te öğrendiği ebru sanatını Almanya'da tanıtmayı ve kadınlara öğretmeyi hedefliyor. Sertifika alıp usta öğretici olmayı planlayan Dinler, geleneksel Türk sanatını yurt dışında kültür elçisi olarak yaşatacak.

Almanya'da yaşayan 51 yaşındaki Arzu Dinler, memleketi Gaziantep'te öğrenmeye başladığı ebru sanatını yurt dışında tanıtarak kültür elçisi olmayı hedefliyor.

Stuttgart kentinde yaşayan Dinler, memleketi Gaziantep'i ziyaretinde Şahinbey Millet Camisi'nde gördüğü ebru kursu sayesinde bu sanatı öğrenmeye karar verdi.

Şahinbey Belediyesi bünyesinde düzenlenen ebru kursunda yaklaşık 1,5 aydır eğitim gören Dinler, sertifika aldıktan sonra usta öğreticilik belgesi edinerek bu sanatı Almanya'daki kadınlara öğretmeyi hedefliyor.

Arzu Dinler, AA muhabirine, yaklaşık 34 yıldır Almanya'da yaşadığını söyledi.

Yılda 3-4 kez ailesiyle Gaziantep'e geldiğini belirten Dinler, "Almanya'da bu sanatı öğrenebileceğim bir kurs bulamadım. Gaziantep'e bu yaz geldiğimde Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi'ni ziyaret ettim. Ziyaretim sırasında cami avlusunda düzenlenen kursları gördüm ve ebru kursuna ilgi duydum. Ebru sanatının nasıl yapıldığını merak ettim ve başladım." dedi.

Ebru sanatının kendisini rahatlattığını ifade eden Dinler, kursta kısa sürede önemli ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

Eserleri Almanya'da yaşatacak

Dinler, kurs eğitmeninin kendisine yardımcı olduğunu belirterek, "Osmanlı kültürünü yansıtan ebru sanatında kendimi daha iyi seviyeye getirmek için çalışmalarıma devam ediyorum. Burada yaptığım eserleri Almanya'da dernek, cami ve özellikle Türklerin yaşadığı bölgelerde tanıtacağım." diye konuştu.

Eğitim sürecinde menekşe, lale ve gül gibi motifler yaptıklarını anlatan Dinler, geleneksel Türk sanatlarının gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Dinler, ebru sanatını öğrenmekten büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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