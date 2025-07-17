Gümüşlük Müzik Festivali Başladı: Atık Malzemelerle Hazırlanan Konser

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 22. Gümüşlük Müzik Festivali, 'Fungistanbul' konseriyle başladı. Atık malzemelerden üretilen enstrümanlar ve kostümlerle sahne alan grup, tatilcilerden yoğun ilgi gördü. Festival, 27 Temmuz'da resmi açılışını yapacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Gümüşlük Müzik Festivali, "Fungistanbul" konseriyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda, Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen festivalde Fungistanbul grubu sahne aldı.

Grup konserde atık malzemelerden ürettikleri enstrümanlarla konser verdi.

Ayrıca grup üyeleri, tamamen atık malzemelerden yapılmış farklı kostümler de giydi. Konsere tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde bir sonraki konser Adem Gülşen Trio'nun olacak. Gümüşlük Festival Merkezi-Suda sahnesindeki konser 22 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak.

23 Temmuz Çarşamba akşamı İpek Göztepe Quartet yine Gümüşlük Festival Merkezi-Suda sahnesinde izlenecek. Festival, 25 Temmuz Cuma akşamı Suda sahnesinde ÜÇ'ü konuk edecek.

Resmi açılış Antik Taş Ocağı'nda

Gümüşlük Müzik Festivali'nin resmi açılışı, 27 Temmuz akşamı Antik Taş Ocağı'nda gerçekleşecek.

Lizst Enstitüsü Macar Kültür Merkezi İstanbul'un destekleriyle Türkiye'ye davet edilen Macaristan'ın çok sevilen viyolonselcilerini bir araya getiren MAV Cellists, Türk kemancı Özcan Ulucan ile klasik müzikseverin karşına çıkacak.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
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