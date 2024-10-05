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Gümüşhane'de Yöresel Lezzetler Yarışması Coşkusu

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Gümüşhane'de düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında ev hanımları ve üreticiler, kentin yöresel lezzetleriyle jüri karşısında kıyasıya yarıştı. Yarışmada pestil, dut pekmezi, kuru fasulye gibi yerel tatlar değerlendirildi ve kazananlara ödüller verildi.

Gümüşhane'nin yöresel lezzetleri jürinin karşısında kıyasıya yarıştı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de ev hanımlarının ve üreticilerin özenle hazırladı kentin kendine has yöresel lezzetleri jüri karşısında kıyasıya yarıştı.

Gümüşhane'de Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında 'Yöresel Lezzetler Yarışması' düzenlendi. Gümüş Otel'in bahçesinde gerçekleştirilen yarışma kapsamında kente has yöresel lezzetleri pestil, dut pekmezi, kuşburnu marmelatı, kuru fasulye, un helvası ve Gendime çorbası jüri tarafından değerlendirildi. Toplam 6 jüri üyesi tarafından ev hanımları ve üreticiler tarafından özenle hazırlanan lezzetler en ince kriterlere kadar değerlendirilip puanlandırıldı. Puanlama sonunda kazananlara altın ve plaket ödülü takdim edildi.

"Kendime özel tarifimle yarıştım"

Gümüşhane'nin yöresel lezzetlerinin unutturulmaması gerektiğini ifade eden kuru fasulye yemeği kategorisinde birinci olan Ayşe Çildoğan, "Ben yarışmaya kuru fasulye ile katıldım, tabi ki jüri olunca biraz daha dikkat etmemiz gerekiyordu. Bu nedenle özenle yaptım. Ben kendime özel tarifimle hazırladım yemeği. Ben çok heyecanlı birisi değilim ama kazanmak mutluluk veriyor. Bu tür yarışmaların Gümüşhane'de olması çok güzel mutlu oluyoruz, arkadaşlarımız kazanınca da mutlu oluyoruz" dedi.

"Gümüşhane'nin tatları çok sade ve çok lezzetli"

Yöresel ürünlerin çok detaylı bir inceleme sonunda puanlandırıldığının altını çizen yarışma jürisi Mehmet Dede, "Yemeklerin görselliği, tadı ve kokusu gibi kriterlere bakıyoruz. Geçmişten gelen de bir lezzet arşivimiz var bunu kullanarak puan veriyoruz. Fasulyeler gerçekten çok güzeldi ama tat farkları vardı. Un helvaları da öyleydi biraz zorlandık, numaralara göre değerlendirme yaptığımız için biz de yarışmacılar kadar heyecanlandık acaba kim kazandı diye. Bu tür etkinliklerin daha geniş kapsamlı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Gümüşhane'nin tatları çok sade ve çok lezzetli. Siron dediğimiz yiyecek un, yağ ve yoğurt yada çökelekten meydana geliyor. Kuru fasulye de aynı şekilde etle lezzetlendirmeye gerek yok, kendinden gelen orijinal bir lezzeti var. Gümüşhane'nin lezzetlerinin gerçekten duyurulmaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Emek gerektiren ürünlerle katıldık"

Yarışmaya kuşburnu marmelatıyla katılan Serpil Ulutaş da, "Pekmez çok zorlu bir süreçle yapılıyor. Dutlar sallanıyor, toplanıyor, pişiriliyor, süzülüyor ve pekmez haline gelene kadar uğraşılıyor. Gümüşhane'nin yöresel ürünlerinin tanıtımı için böyle etkinliklerin düzenlenmesi çok önemli. Bütün vatandaşlarımızın katılması gerekiyor. Ben de yarışmaya kuşburnu marmelatıyla katıldım onun sonucunu bekliyorum. 2 sene birinci olmuştum, bu sene de birinci olmak istiyorum inşallah kazanacağım" diye konuştu.

Gümüşhane'de Yöresel Lezzetler Yarışması Coşkusu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - Kültür Sanat

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