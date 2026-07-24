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Şiran'da yaban keçileri yiyecek ararken görüntülendi

Şiran'da yaban keçileri yiyecek ararken görüntülendi
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Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde, Tomara Şelalesi yakınındaki dağlık alanda koruma altındaki yaban keçileri, yiyecek bulmak için alçak kesimlere inerken görüntülendi. Doğaseverlerin ilgisini çeken bu anlar, bölgenin zengin yaban hayatını gözler önüne serdi.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir grup yaban keçisi yiyecek ararken görüntülendi.

Tomara Şelalesi yakınındaki dağlık alan ve bölge çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Kentte koruma altında olan yaban keçileri dağların zirvelerinden zaman zaman alçak kesimlere inerek yiyecek bulmaya çalışıyor.

Şelale yakınındaki yürüyüş yolunda görüntülenen yaban keçileri doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA
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