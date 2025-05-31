Gümüşhane'de Kov Kalesi Şenliği coşkusu

Gümüşhane'de Kov Kalesi Şenliği coşkusu
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Gümüşhane'nin Esenyurt köyünde tarihi Kov Kalesi önünde düzenlenen şenlikte, davul zurna eşliğinde eğlenceler yapıldı. Vali Aydın Baruş, doğal güzelliklerin gençlere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Gümüşhane'de, "Kov Kalesi Şenliği" gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Esenyurt köyü sınırlarındaki tarihi Kov Kalesi önünde düzenlenen şenlikte, davul zurna eşliğinde oynayan vatandaşlar, çuval ve halat çekme yarışmalarına katıldı.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, şenliğin doğayla iç içe, vatandaşların buluştuğu güzel bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, "Doğal güzelliklerimizi gençlere çok iyi anlatmamız lazım. Buradaki güzelliklerin farkına varılması gerekiyor." dedi.

Şenlikte güzel zaman geçirdiğini belirten katılımcılardan Nurgül Aslan da çocukların ve gençlerin birlikte eğlendiğini anlattı.

Vatandaşlar, piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Kültür Sanat
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