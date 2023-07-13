Gordion ve Komşuları Sempozyumu Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. Yılı onuruna düzenlenen 'Orta Frig Dönemi'nde (MÖ 800 – 540) Gordion ve Komşuları Sempozyumu' Ankara'nın Polatlı İlçesinde gerçekleştirildi. Gordion'un UNESCO Dünya Kültür Mirası olması için yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen etkinlik Polatlı Belediyesi Konferans Salonunda yapıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. Yılı onuruna düzenlenen "Orta Frig Dönemi'nde (MÖ 800 – 540) Gordion ve Komşuları Sempozyumu" Ankara'nın Polatlı İlçesinde gerçekleştirildi.

Gordion'un UNESCO Dünya Kültür Mirası olması için yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen etkinlik Polatlı Belediyesi Konferans Salonunda yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Gordion Antik Kenti Kazı Başkanlığı ile Polatlı Belediyesinin birlikte düzenlediği sempozyuma Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Yahya Coşkun, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Kültür Varlıkları Müzeler Daire Başkanı Gökhan Bozkurtlar ve diğer konuklar katıldı.

Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, Ankara'nın önemli iki tarihi değerinin Polatlı'da yer alan Sakarya Zaferi ve Gordion olduğunu, uzun soluklu çalışmalar neticesinde eylül ayı sonunda Frig Medeniyetinin Başkenti Gordion'un UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınarak Ankara'nın listeye giren ilk değeri olacağını dile getirdi.

Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Yahya Coşkun da Türkiye'nin tarihi kültürel değerlerinin tanıtılması ve bilinirliğinin artırılması için önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Programda konuşan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ise Gordion'un UNESCO Dünya Mirası olması için bir dizi çalışmalar yürüttüklerini, cumhuriyetin 100. yılı öncesinde, eylül ayında Ankara'nın ilk, Türkiye'nin 20'nci UNESCO Dünya Mirasının Gordion olarak açıklanmasını beklediklerini söyledi. Yıldızkaya, Polatlı'da 2'nci antik kent kazısının Hacıtuğrul Höyük'te başladığını, kurum olarak tarihi değerlere sahip çıktıklarını sözlerine ekledi.

Etkinliğin cuma gününde ise Gordion Antik Kenti Kazı başkanı rehberliğinde C. Brian Rose, programa katılanlara Gordion Müzesi, Tümülüs MM ve Höyük turu gerçekleştirilecek.