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Gönüllü Berberler Kadirli'deki Köy Okullarında Öğrencilere Ücretsiz Hizmet Veriyor

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde gönüllü berberler, her salı köy okullarında öğrencilere ücretsiz tıraş hizmeti sunarak onların yüzlerini güldürüyor. 'Bir tebessüme değer' sloganıyla yola çıkan berberler, hayır severlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve kırtasiye yardımları da ulaştırıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gönüllü berberler, her salı ziyaret ettikleri köy okullarındaki öğrencilerin saçını ücretsiz kesiyor.

Berber Yasin Türkmenoğlu, kırsaldaki okullarda eğitim gören çocukların yüzünü güldürmek için "Bir tebessüme değer" sloganıyla çalışma başlattı.

Türkmenoğlu'nun çalışmasına ilçedeki 9 meslektaşı daha katıldı.

Her salı bir köy okulunu ziyaret eden berberler, tıraş olmak isteyen öğrencilerin saçlarını ücretsiz kesip, şekillendiriyor.

Çocukların saç bakımını yapan gönüllüler, hayırseverlerin desteğiyle alınan ayakkabı, kıyafet ve kırtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

"Bizleri görünce çok mutlu oluyor"

Türkmenoğlu, AA muhabirine, bugüne kadar ilçeye bağlı 16 köy okulundan 6'sında öğrencilere ücretsiz hizmet verdiklerini söyledi.

Kırsalda berber bulamayan çocukları sevindirmeyi amaçladıklarını dile getiren Türkmenoğlu, "Çocuklarımızı genelde ya aileleri ya da komşuları tıraş ediyor. Bu nedenle saçları şekilsiz olabiliyor. Düzgün şekilde saçlarını kesiyoruz. Bizleri görünce çok mutlu oluyor. Hayırsever vatandaşların yardımlarını da onlara iletiyoruz." dedi.

Türkmenoğlu, tüm köy okullarına ulaşmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada yaptığımız paylaşımları gören diğer köylerdeki çocuklar, 'Bize gelecek misiniz?' diye soruyor. Bu bizi daha da hırslandırıyor. Önümüzde 10 köy okulumuz kaldı. Bunları da ziyaret ettikten sonra farklı projelerle çocukları sevindirmeye devam edeceğiz."

Gönüllü berberlerden Muhammet Akduman da bu çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu, çocukların gülümsemesinin kendilerine yettiğini anlattı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Kültür Sanat
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