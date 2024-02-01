Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı nerede yayınlanıyor?

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı fragmanı büyük ilgi görmeye devam ediyor. İzleyiciler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Gönül Dağı fragmanı nereden izlenir? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı yeni bölümleriyle her cumartesi 20.00'de TRT1'de.

125. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Taner ve Selma, kayalıklardan düşen Yasemin'i hastaneye yetiştirir. Selma, yaptığı kötülükleri öğrendiği halde yaşam mücadelesi veren Yasemin'e destek olur. Yasemin yaşayacak mıdır? Veysel, dolandırıldığı gerçeğiyle yüzleşirken ailesiyle gerilim yaşar. Veysel parasını geri alabilmek için Musti'nin peşine düşer. Veysel, Musti'yi bulduğunda ne yapacaktır? Hüseyin, Adile'nin evinden asla ayrılamayacağını düşünürken beklenmedik bir kaza gerçekleşir. Hüseyin ve ailesi Ramazan'ın evine gider. Ramazan ve ailesinin tepkisi ne olacaktır? Sefer ve Hamdi, her yerde Süslü Badegül'ü arar. Süslü Badegül'ü bulabilecekler midir?