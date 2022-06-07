Gölpazarı Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı - Haberler

Gölpazarı Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin kurslarında hazırlanan eserlerden oluşan sergi açıldı. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin kurslarında hazırlanan eserlerden oluşan sergi açıldı. Taşhan'da düzenlenen serginin açılışında konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bora Çiğdem, kurum bünyesinde geri dönüşüm kütüphanesi kurularak 130 kitap kazandırıldığını söyledi. Kurumda 42 alanda açılan kurslara 790 kişinin katıldığını belirten Çiğdem, "Merkezimizce birinci ve ikinci kademe okuma yazma, iki bilgisayar kursu, yağlı boya resim, guaj boya resim, doğal gaz ve yakıtlı kalorifer ateşçiliği, arı yetiştiriciliği, İngilizce, pilates, cenaze hizmetleri, gitar, hasta ve yaşlı öz bakımı eğitimi, ilk yardım kursları açılmıştır." dedi. Açılışa, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. AA / Zafer Özuğur - Kültür Sanat Halk Eğitimi Merkezi Bora Füzesi Gölpazarı Bilecik Kültür Sanat Haberler

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