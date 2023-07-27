Gölcük'te Hardaliye Tanıtıldı

Üzüm şırasının hardalla buluşması elde edilen hardaliye, Gölcük'te düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Gölcük Trakya İlleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen tanıtım toplantısında, hardaliyenin yöresel lezzetler arasında yer alması ve üretiminin artırılması hedeflendiği belirtildi.

Üzüm şırasının hardalla buluşması elde edilen hardaliye, Gölcük'te düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Gölcük Trakya İlleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan dernek başkanı Ramazan Korkut, unutulmaya yüz tutan kültürlerini yaşatmak ve geleceğe aktarmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yöresel lezzet hardaliyenin ilçede tanıtılmasını istediklerini belirten Korkut, ürünlerin satışı için de çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Hardaliye üreticisi Bülent Baksi de üretici olarak çok az kişi kaldıklarını ifade ederek, hardaliye üretimi için dernek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyinin üretim sözleşmesi yaptığını aktardı.

Proje kapsamında dernek adına Kırklareli'de hardaliye yetiştirmeye başladıklarını dile getiren Baksi, "Hardaliye yetiştirme kapasitemiz 100 tondur. Dernek adına yetiştirdiğimiz hardaliyeyi Gölcük ilçesinde faaliyet gösteren Gölcük Trakya İlleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'ne teslim edilecektir." diye konuştu.