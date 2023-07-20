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Gölcük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Aşık Veysel konseri düzenledi

Kültür Sanat Haberleri

Gölcük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Kervansaray'da gerçekleştirdiği konserde Türk Halk Ozanı Aşık Veysel'in unutulmaz eserlerini seslendirdi. Konser, Veysel'in vefatının 50. yılında Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında düzenlendi.

Gölcük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun Kervansaray'da gerçekleştirdiği konserde, Türk Halk Ozanı Aşık Veysel'in unutulmaz eserleri seslendirildi.

Türk Halk Ozanı Aşık Veysel'in vefatının 50.yılında, kendi türkülerinin Gölcük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından seslendirildiği konser, Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında gerçekleştirildi. Konserde Şef Emrullah Çelik yönetimindeki koro, Veysel'in unutulmaz türküleri seslendirdi. Veysel'in kendi türküleri ile yad edildiği konserde hoşça vakit geçiren dinleyiciler, etkinlik için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Necip Fazıl Kısakürek Gölcük Kültür Sanat Haberler

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