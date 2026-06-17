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Planörle uçuş yaparken kız arkadaşına evlilik teklif etti

Planörle uçuş yaparken kız arkadaşına evlilik teklif etti
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Ankara'da yaşayan Can Çiftçi, kız arkadaşı Sıla Akkaya'ya Eskişehir'de planörle uçuş sırasında telsizden evlenme teklif etti. Akkaya 'Evet' yanıtını verdi.

Ankara'da yaşayan Can Çiftçi, kız arkadaşı Sıla Akkaya'ya Türk Hava Kurumunun (THK) Eskişehir'in İnönü ilçesindeki Havacılık Eğitim Merkezi'nde planörle uçuş yaptıkları sırada evlilik teklifinde bulundu.

Arkadaşlarıyla planör uçuşu deneyimi yaşamak için Havacılık Eğitim Merkezi'ne gelen 32 yaşındaki Çiftçi ile 25 yaşındaki Akkaya, uçuş öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Farklı planörlerle havalanan Çiftçi ve Akkaya, gökyüzünde yan yana geldi. Bu sırada Çiftçi, telsizden kız arkadaşına evlenme teklif etti.

Teklif karşısında şaşkınlık yaşayan Akkaya, "Evet" yanıtını verdi.

Planörlerin piste iniş yapmasının ardından kız arkadaşına sarılan Çiftçi, yüzüğü kız arkadaşı Akkaya'nın parmağına taktı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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