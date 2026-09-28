Haberler

Gökçeada'da Tokat yazmacılığı sergisi düzenlendi, Kaymakam Acar eserleri inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökçeada'da Tokat yazmacılığı sergisi düzenlendi, Kaymakam Acar eserleri inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gökçeada'da Tokat yazmacılığını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Ihlamur'un Nazlı Yüzü Tokat Yazmacılığı Sergisi düzenlendi. Sergiyi inceleyen Kaymakam Osman Acar, kursiyerlerin emekle hazırladığı eserleri tebrik etti.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geleneksel el sanatlarının özgün örneklerinden Tokat yazmacılığının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ihlamur'un Nazlı Yüzü Tokat Yazmacılığı Sergisi düzenlendi.

Ihlamur'un Nazlı Yüzü Tokat Yazmacılığı Sergisinde yer alan eserleri inceleyen Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, kursiyerlerin büyük bir emek, sabır ve özenle hazırladıkları çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Geleneksel motiflerin ve yazmacılık sanatının inceliklerinin yansıtıldığı el emeği göz nuru eserleri yakından inceleyen Kaymakam Acar, kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

Kültürel mirasın korunması ve geleneksel sanatların yaşatılmasının önemine dikkat çeken Kaymakam Osman Acar, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek kursiyerleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Program, serginin gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Kağıthane'de yer altı kabloları alev aldı! Sürücü aracını çekerken patlama anı kamerada

Yerden alevler fışkırdı! Aracını çektiği anda patlama oldu
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir

Büyük dalga geliyor: Erdoğan kelleleri uçurabilir
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı

Milyarlık vurgunda kurtuluşun bedeli belli oldu! Tek şart var
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı
Burak Özçivit’ten aile pozu! Fahriye Evcen ve çocuklarıyla objektif karşısında

Ünlü çiftten aile saadeti! Burak Özçivit o kareyi paylaştı
İşkenceci katil general yakalandı

İşkenceci katil general yakalandı
Futbolcunun iki şirketi iflas etti

Futbolcunun iki şirketi iflas etti!
Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor

Damat firari, bakan yardımcısı sessiz

74 yaşındaki Bülent Ersoy'un dansı olay oldu

Bülent Ersoy'un dansı olay oldu