Gökçeada'daki tiyatro oyunları ilgiyle izlendi
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Gökçeada Belediyesi organizasyonuyla 'Sihirli Orman' ve 'Hangisi Gerçek?' adlı tiyatro oyunları seyirciyle buluştu. Özlem Karaaytu ve Yasin Eren'in yer aldığı çocuk oyunu ilgiyle izlendi. Oyun sonunda çocuklara sürpriz ikramlar yapıldı. Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun sahnelediği komedi oyunu ise izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde "Sihirli Orman" ve "Hangisi Gerçek?" adlı tiyatro oyunları seyirciyle buluştu.

Gökçeada Belediyesinin organizasyonuyla Değirmen Tepe Sosyal Tesisleri'nde Özlem Karaaytu ve Yasin Eren'in yer aldığı "Sihirli Orman" adlı oyuna çocuklar ilgi gösterdi.

Oyun sonunda çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun oynadığı "Hangisi Gerçek?" adlı iki kişilik komedi oyunu ise gündelik yaşamdan kesitleri mizahi bir dille ele alarak, izleyicilerden beğeni topladı. Oyuncular Altay ve Karaytu, sahne performanslarıyla izleyicilerden alkış topladı.

Kaynak: AA / Mehmet Efe Kansu - Kültür Sanat
