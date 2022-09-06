Göçebe Oyunları için heyecan dorukta

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları öncesinde hazırlıkların sürdüğü alanda tanıtım toplantısı düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iki yıldır pandemi nedeniyle ertelenen dev organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği olan ve daha önce 3 kez Kırgızistan'da yapılan Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Bursa'nın İznik ilçesinde yapılacak. Dünya genelinde 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katılacağı dev organizasyon için İznik ilçesinde aylardır süren çalışmalarda artık sona gelindi. Geleneksel sporların yaşatılması için büyük önem taşıyan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı İznik'te yapıldı. Etkinliklerin yapılacağı alanda gerçekleştirilen toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve organizasyona katılacak 40'tan fazla ülkenin büyükelçileri katıldı.

Bursa'ya çok yakışacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalılar olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Dünya Göçebe oyunlarının Orta Asya'daki geleneksel sporlar ve Türk kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen uluslararası bir organizasyon olduğunu diye getiren Başkan Aktaş, "Biz Bu organizasyona sadece bir spor organizasyonu olarak bakamayız. Çünkü içinde binlerce yıllık Türk tarihini, geleneği, heyecanı, kardeşlik, birlik, beraberlik bilincini ve büyük bir özveriyi barındırıyor. Bursa olarak sanayiden tarıma, tarihten gastronomiye kadar çok ciddi özelliklerimiz var. Bunu bütün Avrupa ile bütün dünya ile buluşturmanın derdi ve heyecanı içerisindeyiz. Dolayısıyla Dünya Göçebe Oyunlarının da Türk Dünyası Kültür Başkenti olmamız hasebiyle bize çok yakıştığını, çok uyduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Öte yandan biz geleneksel spor dallarının yaşatılması ve geleceğe taşınması noktasında Bursa olarak deneyim sahibiyiz. Çünkü Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'nin bu yıl beşincisini gerçekleştirdik. Heyecanlıyız, inşallah bu güzel organizasyonla da şehrimizi tanıtmış olacağız" dedi.

Milli kimliğimiz için önemli

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, da göçebe oyunlarının, geleneksel sporlar tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Göçebe Oyunları, milli kimliğimiz açısından, milli kimliğimizi inşa eden unsurlar açısından önemli bir özellik ve sadece Türk dünyasının değil, tüm insanlık açısından bir ortak birikim ve bunun yansıması ve tabii ki gelecek nesillere, yarınlara aktarılması gereken bir emanet. Bunu böyle görüyoruz. Bu şekilde algılıyoruz. Bu ruhla, bu bilinçle inanıyorum ki bu oyunlar hem 4'üncüsü olması hasebiyle hem bundan sonrası için de önemli bir kilometre taşı olacaktır. Dünden bugüne uzanan geleneksel sporlar 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda icra edilecek. Bu anlamda oluşturulacak mekanlarla, spor alanlarıyla programın ince detaylarıyla çok güzel organizasyonlarıyla, unutulmaz bir ev sahipliğine sahip olacak. Halen icra edilen geleneksel sanatlar, sahne sanatları veya Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsünde en güzel şekliyle ortaya konulacak. Ziyaretçilerimiz hem bu sanatları izlerken aynı zamanda da bu sanatları deneyimleme imkanına sahip olacaklar" diye konuştu.

Kazanan dünya olacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da Dünya Göçebe Oyunları'nın dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği olduğunu kaydetti. Türk Devletler Teşkilatı'na geleneksel sporların en önemli destekleyicisi uluslararası kuruluşlardan bir tanesi oldukları için teşekkür eden Erdoğan, "Kırgızistan'a, bu oyunları üç defa ülkelerinde başarıyla gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Gençlik Spor Bakanına dördüncü oyunları başarıyla gerçekleştirmek üzere ortaya koydukları gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Hazırlık Komitesi Başkanı Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanımız Hakan Bey'e ve diğer bütün ekip arkadaşlarına bu sahanın hazırlanmasında emeği olan Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İznik Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu oyunlarla birlikte kazanan tabii ki dünya olacak" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da özellikle 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı ile Bursa'nın tanınırlığının daha da arttığını ve bunu fırsata geçirmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev de Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ete kemiğe büründüğünü müşahede etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı da 4. Dünya Göçebe Oyunları için bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler daha sonra oyunların yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.