Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şanlıurfa Haliliye ilçesindeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesinin paydaş olduğu " Göbeklitepe'den İssos'a, İnsanlığın Dirilişi" projesi tamamlandı.

Proje Koordinatörü Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ömer Köse, proje kapsamında okullarından 10 öğrencinin Şanlıurfa Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gittiğini kaydetti.

Paydaş okuldan da 10 öğrencini Pazar günü Erzin'e geldiğini belirten Köse, "Uyum eğitimi, Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi gezisi, Amanos Dağı yaylaları gezisi, İssos Harabeleri gezisi yapıldı. Gönüllülük faaliyeti kapsamında Şanlıurfa'dan gelen öğrencilerin de olduğu ekip ile çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Erzin Burnaz sahil temizlendi." dedi.