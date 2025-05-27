Girne Koleji'nden Ankara'da 'Yüzyılın Şarkıları' Konseri

Girne Koleji'nden Ankara'da 'Yüzyılın Şarkıları' Konseri
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Girne Koleji, geleneksel olarak düzenlediği 'Yüzyılın Şarkıları' konserini bu yıl Ankara'da, 'Işığın ve Gölgenin Ritmi' temasıyla gerçekleştirdi. Konsere 100'ü aşkın öğrenci katılırken, ünlü sanatçı Demet Sağıroğlu da sahne aldı.

GİRNE Koleji tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Yüzyılın Şarkıları' konseri, Ankara'da gerçekleştirildi.

Girne Koleji'nde geleneksel hale gelen 'Yüzyılın Şarkıları' konseri, bu yıl 'Işığın ve Gölgenin Ritmi' temasıyla Ankara'da müzikseverlerle buluştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Milletvekili Serhat Akpınar, Yönetim Kurulu Başkanı ve Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkan Yardımcısı Ümit Kalko, CEO Dilek Cambazoğlu, genel müdürlük yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlikte 100'ü aşkın öğrencinin sahne aldığı performans sergilendi. Proje aracılığıyla genç yeteneklere sahne deneyimi sunuldu.

Etkinlikte 1980'lerden 2000'lere uzanan unutulmaz şarkılarla geçmişe müzikal bir yolculuk düzenlendi. Gecenin özel konuğu Demet Sağıroğlu da gençlerle birlikte sahne aldı. Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Sağıroğlu'na plaket ve çiçek sundu. Ayrıca, kemane sanatçısı Cafer Nazlıbaş da etkinlik kapsamında sahne aldı. Nazlıbaş'a 'Yılın En İyi Enstrüman Sanatçısı' ödülü verildi. Nazlıbaş ödülünü, Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko'nun elinden aldı.

'SANATIN BİRLEŞTİRİCİ VE GELİŞTİRİCİ GÜCÜNÜ HEP BİRLİKTE GÖRDÜK'

Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız açısından unutulmaz, çok özel bir gece yaşıyoruz. Sanatın birleştirici ve geliştirici gücünü bu sahnede hep birlikte gördük" dedi.

Girne Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko ise "Girne Amerikan Üniversitesi'nin temellerinden doğan Girne Kolejleri, güçlü bir eğitim vizyonunun ürünüdür. Biz çocukları yalnızca sınavlara değil; değerlerle, becerilerle ve vizyonla hayata hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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