Giritliler Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı: Salyangoz yahnisi haberleri ayrıştırıcıdır

Giritliler Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yunus Çengel, Kuşadası Sokak Festivali'nde salyangoz yahnisi yapılmasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Çengel, bu tarz haberlerin kültürel zenginliği baltalamak olduğunu belirterek, ayrıştırıcı haberleri hakaret olarak kabul ettiklerini söyledi. Aynı şekilde Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Aydın Sürer de salyangoz yahnisi üzerinden yapılan haberlerin ayrıştırıcı olduğunu ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Giritliler Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yunus Çengel, Kuşadası Sokak Festivali kapsamında salyangoz yahnisi yapılmasına gelen eleştirilere tepki gösterdi. Çengel, "Böylesine kültürel ve tarihsel zenginliğe sahip bir ülkede bu tarz haberler yapmak öncelikle insanlık suçudur. Düzenlemiş olduğumuz festivallerde bizler de diğer Girit yemeklerinin yanında bu lezzeti konuklarımıza ikram ediyoruz. Turizm kentinde yapılan böylesine renkli bir etkinliğinin baltalanmaya çalışılmasını asla onaylamıyoruz" açıklaması yaptı.

Girit kültürü içinde yer alan ve Giritlilerin yaşadığı birçok yörede pişirilen yemek olan salyangoz yahnisi üzerinden yapılan ayrıştırıcı haberleri hakaret olarak kabul ettiklerini belirten Giritliler Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yunus Çengel, şunları kaydetti:

"Türkiye kültürel renkleriyle dünyada eşi benzeri olmayan bir ülke. Böylesine kültürel ve tarihsel zenginliğe sahip bir ülkede bu tarz haberler yapmak öncelikle insanlık suçudur. Dinimizce mekruh olan deniz mahsulü midye, kalamar, ıstakoz, karides gibi salyangoz da mekruhtur. Dolayısıyla bir deniz mahsulü yemeği ne ise salyangoz yahnisi de odur. Bu haberleri yapanların TCK 216/1 maddesi uyarınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işledikleri de aşikardır. Adli mercilerimizi bu konuda göreve davet ediyoruz. Toplumu ayrıştıran bu tür haberler, yaptığının karşılığını almak zorundadır. Düzenlemiş olduğumuz festivallerde bizler de diğer Girit yemeklerinin yanında bu lezzeti konuklarımıza ikram ediyoruz. Turizm kentinde yapılan böylesine renkli bir etkinliğinin baltalanmaya çalışılmasını asla onaylamıyoruz."

Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD) Başkanı Aydın Sürer de çıkan haberlerin kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Salyangoz yahnisinin Ege'nin yüzyıllık yemeği olduğunu belirten Sürer, şunları aktardı:

"Giritli olan KUPAD Üyesi Şef Zeynep Tankaş tarafından Girit kabağı, domates, biber ve zeytinyağı ve salyangoz kullanılarak yapılan salyangoz yahnisi, sıra dışı kokusu ve lezzeti ile Kuşadası Sokak Festivali katılımcılarına ilginç bir deneyim yaşattı. Ancak bazı medya kuruluşları, festival kapsamında yapılan yemek üzerinden algı yaratmak için ayrıştırıcı haberler yaptı. Salyangoz yemeğinin Ege mutfağında yüzyıllardır yer almaktadır. Öncelikle İnsanları yedikleri yemeğe göre ayrıştıramazsınız. Bu yemek sadece Kuşadası'nda değil Muğla yöresinde de pişiriliyor. Gastronomik açıdan baktığımızda çok değerli bir yemek. Egeliler bu yemeği özel bir misafirleri geldiğinde yaparlar. Bu şekilde din, dil ve ırk ayrımı yapmak kesinlikle kabul edilemez."