"Parçalanmış Ailelerin Öyküsü-85 Yıl Sonra Girit'te Buluşma" belgeseli Mersin'de izleyiciyle buluştu

'Parçalanmış Ailelerin Öyküsü-85 Yıl Sonra Girit'te Buluşma' belgeseli Mersin'de izleyiciyle buluştu
Güncelleme:
Yüksel Hançerli'nin yönetmenliğini üstlendiği 'Parçalanmış Ailelerin Öyküsü-85 Yıl Sonra Girit'te Buluşma' belgeseli, Mersin'de izleyicilerle buluştu. Belgesel, 1923'te gerçekleşen nüfus mübadelesi sonrası Girit'ten Mersin'e gelen Türklerin hikayelerini anlatıyor ve izleyicilere Giritli aileleri yeniden bir araya getirme fırsatı sunuyor.

Girit Türklerinin Çukurova'ya geliş öyküsünü anlatan "Parçalanmış Ailelerin Öyküsü-85 Yıl Sonra Girit'te Buluşma" belgeseli Mersin'de izleyiciye sunuldu.

Yönetmenliğini Yüksel Hançerli'nin üstlendiği belgesel film, Yenişehir Belediyesi Nikah Salonu'nda izleyicilerle buluştu.

Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan sözleşmeye göre gerçekleştirilen nüfus mübadelesinin ardından gemilerle Girit'in Kandiye Limanı'ndan Mersin Limanı'na gelen binlerce Giritlinin öykülerinin anlatıldığı belgeseli vatandaşlar ilgiyle izledi.

Mersin Girit Türkleri Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gülçin Kılınçlar, AA muhabirine, izleyicilerin büyük oranda birbirini tanıdığını belirterek, amaçlarının da Giritli aileleri bir araya getirmek ve birleştirmek olduğunu söyledi.

Giritli mübadillerden ve belgeselin yönetmeni Yüksel Hançerli'nin kardeşi Yücel Hançerli de belgesel sayesinde Çukurova bölgesindeki birçok kişinin Girit'teki akrabalarını aramaya başladığını ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Kültür Sanat
