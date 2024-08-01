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Giresun'da Yarım Asırdır Çekici Elinden Bırakmayan Demirci

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Giresun'un Alucra ilçesinde yarım asırdır demircilik yapan Turan Bal, demiri tarım ve diğer işlerde kullanılan aletlere dönüştürüyor. Mesleğini severek yapan Bal, çeşitli araç gereçler imal ederek çevresinden takdir topluyor.

Giresun'da yarım asrı aşkındır çekici elinden bırakmayan Turan Bal, demiri, tarım ve diğer işlerde kullanılan aletlere dönüştürüyor.

Alucra ilçesinde 1973'te babasının yanında çıraklığa başlayan Bal, severek yaptığı mesleğini sürdürüyor.

Çapa, balta, traktörde kullanılan pulluk, römork ve çeki demiri gibi çeşitli araç gereç imal eden 64 yaşındaki Bal, meslek hayatı boyunca çok sayıda çırak yetiştirdi.

Zanaatı ve kişiliğiyle çevresinden takdir toplayan Bal, 2021'de "Yılın Ahisi" seçildi.

Turan Bal, AA muhabirine, dede mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yıllar boyunca müşterisi ne istediyse onu yaptığını ifade eden Bal, "Geçmişte bazı imkansızlıklar vardı, olmayan şeyi biz burada kendi imkanlarımızla ne kadar üretip yapabildiysek yaptık. Halen de yeni bir şeyler yapmaya, tasarlamaya devam ediyoruz." dedi.

Bal, geçmişte araçların kırılan parçalarını da onardığını belirterek, "Bizim buralarda geçmişte cip çoktu, o aracın da bazı parçaları bulunmuyordu ya da kırılıyordu. Biz o parçaları onarıyorduk. Jant yamuluyordu, yenisini bulmak zor, onu tekrar çalışabilir duruma getiriyorduk." diye konuştu.

Gelinen süreçte piyasada her şeyi bulmanın mümkün olduğunu anlatan Bal, şöyle devam etti:

"Eskiden öküzlerin saban demirlerinin üretimini yetiştiremiyorduk. O zamanlar demir de bulmak bazen zordu. Şimdi tabii ilçede tarım da azaldı. Tarımda traktör kullanımının artmasıyla buna yönelik imalat yaptık. Traktör için römorkun yenisinin yapımı ve tadilatı, çeki demiri, sandık, traktör arkasındaki kaldıraç gibi ürünler... Bunların tasarımını da ben yapıyorum."

Turan Bal, köylünün hayatını kolaylaştırmak amacıyla ürün geliştirdiğini, bunlardan birinin de peynir yapımında kullanılan sıkma makinesi olduğunu söyledi.

"Yanlış yaparsan, yanlışı aslında kendine yapmış olursun"

Bal, mesleğini sevdiğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bana, '20 yaşında olsaydın hangi mesleği seçerdin?' diye sorsalar yine de 'demircilik' derim çünkü ben bunun içinde büyüdüm. Şu anda mesleği bıraksam başka bir şey yapamam. Ağır bir meslek olmasına rağmen yine tercih ederim. Yanımda belki 15-16 eleman yetiştirdim ama şu anda çırağım yok. Gençler sıcak bakmıyorlar bu işe."

Mesleğinin inceliklerinin başında dürüstlüğün geldiğini belirten Bal, "İşine kesinlikle hile katmayacaksın, en ince noktası bu. 'Müşteri bu işten anlamıyor, ben onu bir şekilde yutturayım.' demeyeceksin. O yarın bir şekilde karşına çıkar. İkincisi de müşterinin işini aldıysan yapacaksın, hakkıyla teslim edeceksin. Yanlış yaparsan, yanlışı aslında kendine yapmış olursun ve bu er geç karşına çıkar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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