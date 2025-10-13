Giresun Adası'nda Turizm Potansiyelini Artıran Projeye Son Aşama

Giresun Adası'nda turizm potansiyelinin artırılması amacıyla başlatılan "Giresun Adası Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi"nde sona gelindi.

Orta Çağ'dan kalma surlar, manastır harabesi, şapel, sarnıç ve mezar gibi tarihi kalıntıların yanı sıra karabatak ile martı gibi çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan adada planlanan projenin bu ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ve AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, proje çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Serdengeçti, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun Adası'nın, Doğu Karadeniz'in üzerinde insan yaşayabileceği tek ada durumunda bulunduğunu söyledi.

Serdengeçti, adanın turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Adada reaksiyon çalışmaları yürütüldü. Bundan sonra burası Giresun'un önemli turizm merkezlerinden birisi olacak. Binlerce insanımızın burayı ziyaret edeceğini değerlendiriyoruz. Giresun turizmi açısından büyük bir stratejik gelişme olarak görüyorum burayı. Hayırlı olmasını temenni ediyorum."

AK Parti Giresun Milletvekili Temür ise Giresun turizmi açısından bir ilkin gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Projenin büyük oranda tamamlandığını aktaran Temür, "Yürüyüş yolları, oturma grupları, seyir teraslarımız ve restoranımız. Çok güzel bir proje gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, sayın valimize, kültür ve turizm il müdürlüğümüze şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca Giresun turizmine, halkımıza, misafirlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Programa Giresun İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin, Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdem Kılavuz, Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara da katıldı.