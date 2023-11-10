Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde yürütülen proje kapsamında özel tasarlanan sinema tırıyla Şırnak'ta sinema salonu olmayan bölgelerdeki öğrencilere film gösterimleri yapılıyor.

Gezen sinema tırı Şırnaklı çocuklar için yola çıktı

ŞIRNAK - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde yürütülen proje için özel tasarlanan sinema tırıyla sinema salonu olmayan il, ilçe ve köylerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılacak.

Sinema salonlarına ulaşımı kolay olmayan, sinemaya gitme imkanı bulamamış çocuklar için geliştirilen gezen sinema tırı, çocuklar için Şırnak'a geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde yürütülen proje için özel tasarlanan 120 kişi kapasiteli, uygun teknik ekipman ve iklimlendirme olanağı bulunan tır ile sinema salonu olmayan il, ilçe ve köylerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılacak.

Doğu Anadolu bölgesinde Siirt, ve Bitlis'in ardından Şırnak'a gelen Gezici Sinema Tırı, her gün bin 500 öğrenciyi hem eğlendiriyor hem de ilk defa sinema salonu konforunda filim izlettiriliyor.

2017 yılından bu yana dezavantajlı çocuklara yönelik faaliyet veren gezici sinema tırı, hizmet vermeye başladığı günden bu yana 74 il ve 700 ilçe de 2 milyon dezavantajlı çocuğu ilk defa sinema ile buluşturdu.

Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Erol Gözen, Şırnak'ta hergün yaklaşık bin 500 çocuğa ulaştıklarını belirterek, "Gezen sinema projesini yürütüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli bir proje. 2017 yılında yola çıktık. Bu güne kadar Türkiye'de 74 il, 700 ilçe de programlar yaptık. 2 milyona yakın çocuğa ulaştık. Bunlar daha önce hayatlarında sinemaya gidememiş çocuklar. Yolculuğumuz Türkiye'de ki dezavantajlı coğrafyalar. Sinema salonun olmadığı yerler. Bu gün Şırnak'ta 3'üncü günümüz. Her gün yaklaşık bin, bin 500 çocuğa ulaşıyoruz bu projede" dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Siirt ve Bitlis'in ardından 3 gündür Şırnak'ta olduklarını ifade eden Gözen, "Gezen sinema tırı 120 öğrenci kapasiteli bir tır. Bir AVM'de gördüğünüz sinema salonuna dönüşebiliyor, özel bir tır. Türkiye'de tek olan bir tır. Bu yıl, ülkemizde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla biz bütün illerimizi iptal ettik. Depremin başından bu zamana kadar orada olduk. Orada ki çocuklara sarılmaya çalıştık. Onlarla programlar yaptık. Şimdi bu bölge de birkaç filim festivali için bu tarafa geldik. Siirt, Bitlis ve Şırnak'tayız. Tekrar bölgeye döneceğiz" diye konuştu.

Gezen sinema tırı kültür taşımacılığı yapıyor

Şırnak'taki çocuklar ile horon, Trabzon'daki çocuklar ile halay çektiklerini aktaran Gözen, "Gezen sinema tırı sadece çocukların oturup sinema izledikleri bir tır değil. Sanat dallarına dokunabildiğimiz kadar dokunuyoruz. Çocuklar ile zeybek oynuyoruz, halay çekiyoruz, horon tepiyoruz. Örneğin burada Şırnak'taki çocuklar ile horon tepiyoruz. Trabzon'daki çocuklar ile halay çektiriyoruz. Kültür taşımacılığı yapıyoruz bir anlamda da. Çocuklara mikrofon uzatıyoruz. Onlarla türkü söylüyoruz, şiir okuyoruz. Yeteneklerini gösterme şansı buluyorlar" şeklinde konuştu.

Film izleyen öğrencilerden Egemen Berat Kaya, "İlk defa okulumuza sinema tırı geldi. Daha önce sinemaya gitmiştim. Ama sinema tırında gitmek daha eğlenceliydi. İçeride oyunlar oynatıyorlar, şarkılar söylüyorlar, dans ettiriyorlar. Film izliyoruz. Hepsi çok güzeldi. Aynı tırı bir sinemaya çevirmişler. Perdeleri, koltukları hepsi çok güzeldi" dedi.

Hatice Nur Zeyrek ise, "İlk defa tıra gittim. Daha önce sinemaya gitmiştim. Ama tırda daha çok eğlendik. Rafadan Tayfa'yı izledik, şarkılar söyledik beraber. Zeybek oynadık. Çok güzeldi" şeklinde konuştu.