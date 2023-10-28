Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması Ödül Töreni ve Sergi Açılışı İzmir'de Gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı İzmir'de yapıldı. Yarışmada başarı ve mansiyon ödülleri alan sanatçılara ödülleri takdim edildi ve eserleri sergilendi. Sergi, 28 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması"nın ödül töreni ve sergi açılışı İzmir'de gerçekleştirildi.

İzmir Efes Kültür Yolu Festivali kapsamındaki ödül töreni ve sergi açılışı, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndaki İzmir Resim ve Heykel Müzesi geçici sergi salonunda yapıldı.

Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" dizesinin bu yılki temayı oluşturduğu yarışmada, "Başarı Ödülü"ne layık görülen 5 sanatçıya ayrı ayrı 24 bin lira, "Mansiyon Ödülü"ne değer görülen 5 sanatçıya da ayrı ayrı 12 bin lira takdim edildi. Eserleri sergilenen 20 sanatçı da 3 bin 500'er lira ödül aldı.

Yarışma sonucu seçilen 30 eserden oluşan sergi, 28 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yarışmada başarı ödülüne Ezgi Ertürk, Sena Soykök, O. Batuhan Türker, Mustafa Mutlu ve Sena Kutluca; mansiyon ödülüne de Gülşah Akdemir, Meltem Begiç, Cansu Kul, İrem Yüksekbilgili ve Semih Tokkuzun layık görülmüştü.

Eserleri sergilemeye değer bulunan sanatçılar ise Zehra Nur Ilğaz, Edanur Sabuncu, Hasret Şahin, Ferit Cihat Sertkaya, Özgün Şahin, İlhak Altıparmak, Delfin Demirgüreş, Melis Aydoğmuş, Kevser Yılmaz, Ekrem Coşkun, Nurdan Unus, Metin Katırcılar, Uğur Tay, Halil İbrahim Çakmak, Mustafa Yılmaz, Ayşenur Sarı, Zülkif Esin, Oğuzhan Ulutaş, Erdoğan Paksoy ve İlayda İrem Baratan olmuştu.