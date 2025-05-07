Gelibolu Kitap Festivali Kapanış Töreni ile Sona Erdi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen kitap festivali, 15 yazarın katılımıyla sona erdi. Festivalde okurlar, yazarlarla bir araya gelirken, öğrencilere de kitaplar tanıtıldı. Kapanış töreninde katılanlara teşekkür plaketi verildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen kitap festivali kapanış töreniyle sona erdi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde 6 gün önce resim sergisi ve kitap reyonları ile yazarlarında bulunduğu festivalde okurlar kitaplarla buluştu.
Festival süresince 15 yazar kitaplarını imzalarken, vatandaşlarla da söyleşiler gerçekleştirdi. Festivale okullar da ilgi gösterirken, öğrenciler kitaplarla buluştu.
Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ın da katıldığı festivalin kapanış töreninde yazarlara ve paydaşlara teşekkür plaketi takdim edildi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Kültür Sanat