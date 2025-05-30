"Gelecekten Geleneğe Nusaybin Mutfağı" yemek yarışması düzenlendi

MARDİN - Martin'in Nusaybin İlçe Kaymakamlığı tarafından Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Gelecekten Geleneğe Nusaybin Mutfağı" temasıyla yemek yarışması düzenlendi. Etkinlikte, ilçede yaşayan kadınlar geleneksel tariflerle hünerlerini sergiledi.

Nusaybin'de "Gelecekten Geleneğe Nusaybin Mutfağı" sloganıyla yemek yarışması düzenlendi. Programda konuşan Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, kaymakamlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yürütümüyle, bugünkü dördüncüsü düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, asırlık tarifler gibi gelenekten geleceğe yürüyen yemek yarışması programı çerçevesinde, yaklaşık yüz kadının katılımıyla programımızı gerçekleştirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığının 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi neticesiyle, programda kadınların ve aynı zamanda çocukların işin içinde olmalarını amaçladıklarını vurgulayan Kaymakam Çakır, hem günün bir parçası olarak geleneksel lezzetleri öğrendikleri hem de üretim bilincini geliştirmeleri maksadıyla, onlara yemek atölyeleri sunarak, aile yılı ruhuna uygun olarak Nusaybinli yetişkinlerin ve çocukların yeteneklerini sergileyebileceği bir organizasyonu hayata geçirdiklerini belirtti. Nusaybin'de birlik beraberlik ortamının pekişmesine de katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Kaymakam Çakır, konuşmasına şöyle devam etti:

"Aynı zamanda farklı dillerin, inançların geçmişten günümüze gelerek kadim şehrimizin inşa ettiği tarihi sunumunu barındıran ilçemizde, Nusaybin'in kendi özgü yerel mutfağını oluşturmayı amaçlamaktayız. Tüm bunlarla birlikte Nusaybin için bir konumlandırma da gayret ediyoruz. Sınırların ötesinde bir destinasyon ve turizm çalıştayı programı ile önemli bir ivmesini başlattığımız programlar silsilesinin devamı olan, bugün yine turizmin önemli bir bileşeni olan gastronomi hikayesi temalı programımızda devam ettirmeye çalışıyoruz. Sınırın ötesinde bir gastronomi hikayesi temalı, 100 aşkın kadınımızın katılım sağladığı, yerel şeflerimizin yöresel lezzetlerimizle programımıza katkı sunduğu bu programla, değerlerimizi hatırlatma ve özümsenmesine katkı sağlama gayretindeyiz."

Yarışmacılardan Gurbet Yalgı, yarışmaya kendi yaptığı börekle katıldığını ifade ederek, "Börek yarışması olduğu için börek yaptım. Böreği çiğ kıyma ve soğanla yaptım. Yaptığım börek, evimde yaptığım gibi. İddialıyım. Şeflerimize çok teşekkür ederim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm ve geldim" diye konuştu.

Etkinliğe katılan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Songül Yıldızoğlu ise "Kaymakamlığımızın düzenlediği yemek yarışmasına AK Parti Kadın Kolları Yönetimi olarak, ekip olarak biz de bu yarışmaya intikal ettik. Yemeklerimizin el lezzetine güveniyor ve iddialıyız. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu kadınlarımız için. Kadınlarımızın kendi emeklerini göstermeleri çok güzel bir duygu. Kaymakamlığımızın böyle bir etkinliği, böyle bir proje, böyle bir program yaptığı için kendilerine teşekkür ediyoruz ve kadınlarımızın en lezzetlerini gösterme imkanı sağladığı için kendilerini yürekten alkışlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarışma sonunda Naile Doğan birinci, Zeynep Dündar ikinci, Sena Ördek ise üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır takdim etti. Tüm katılımcılara da katılım belgeleri verildi.