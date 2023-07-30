Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali'nin son gününde Murat Kekilli konseri büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Ünlü sanatçı, unutulmaz şarkılarını sevenleri için seslendirdi ve konser sonunda Gediz Belediye Başkanı ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı tarafından teşekkür edildi. Konserde bir vatandaşın İsrail karşıtı pankartı da büyük alkış aldı.

Gediz'de Murat Kekilli coşkusu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinliklerinin son gününde Murat Kekilli konseri ile muhteşem bir final yaptı.

Ünlü sanatçı Murat Kekilli Adnan Menderes Yaşam Parkı Açık Hava Sahnesinde verdiği konserde, unutulmaz şarkılarını sevenleri için seslendirdi.

Tüm vatandaşların renkli bir gece geçirdiği konserin son bölümünde sahneye gelerek Murat Kekilli ve ekibine teşekkür eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Tarhanası ve hediye takdim ederek, alanı dolduran izleyiciye teşekkür etti. Ayrıca AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan Murat Kekilli'ye hediye takdiminde bulundu ve seyirci ile Kekilli'ye teşekkür etti. Başkan Erkan arkasından böyle bir organizasyonu düzenlediği için Başkan Akçadurak'aplaket verdi.

Konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşatan Murat Kekilli, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan ve sahneyi dolduran binlerce vatandaşla selfie yaptılar.

Konserde yaşanan bir olay ise seyircilerden büyük alkış aldı. Konsere katılan Gedizli bir vatandaş Ortadoğu'da Filistinli Müslümanlara sürekli baskı uygulayan İsrail zulmüne karşı pankart açtı.

Vatandaşın açtığı pankartta "Yıkılasın İsrail Enkazını Göreyim" yazısı dikkat çekti. Seyircilerden büyük alkış alan pankart için "Yıkılasın İsrail" isminde şarkısı olan Murat Kekilli sessiz kaldı.