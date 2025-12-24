Gazzeli küçük ressam Sara, İsrail'in saldırılarıyla birlikte sadece 'yıkım ve kan' çizer oldu

Gazze kentindeki bir mülteci kampında yaşayan 15 yaşındaki ressam Sara Ebu Sade, İsrail saldırıları öncesinde yaptığı "mutluluğu anlatan tabloların" artık yıkım, kan ve ölümden ibaret bir hal aldığını söyledi.

Gazzeli ressamların yaptığı eserler, yaşanan toplumsal acılara ışık tutuyor. Ressamlar, bir parçası oldukları toplumun sesini fırçalarıyla dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Beyt Lahiya sakinlerinden ve Gazze kentine göç eden ressam Sara da çocuk yaşta olmasına rağmen, halkının sesini dünyaya duyurma sorumluluğunu omuzlarında taşıyor.

Sara, İsrail saldırıları öncesinde yaşadıkları hayatı temsil eden güzel resimler yaptığını ama saldırıların ardından bu resimlerin değiştiğini ifade etti.

Güzel günlere dair resimler hüzünlü resimlere dönüştü

Resimlerde Gazze'de yaşadıkları durumdan ilham aldığını aktaran Sara, "Artık bütün resimlerim yıkımdan, kandan ve şehitlerden ibaret bir hal aldı. Bütün resimlerim acı bir gerçeği yansıtır oldu." dedi.

Soykırım sürecinin başından bu yana devam eden durumdan ve gördüğü manzaralardan esinlenerek resimlerini yaptığını dile getiren Sara, eskiden olduğu gibi mutluluk dolu resimler yapamaz olduğuna işaret etti.

Filistinli küçük ressam, kıtlığın hat safhada olduğu zamanlarda "yardım dağıtım noktasına giden sırtında un çuvalı taşıyan bir kadını", Sumud filosu yola çıktığı zaman "gemiyi" çizdiğini, ateşkesin ardından "yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü" anlatan resimler yaptığını paylaştı.

Eski resimlerinin bombalanan evleriyle birlikte yok olup gittiğini belirten Sara, saldırılarda zor şartlar altında resim yapmaya başladığını, çadırlara, tahta ve kumaşlara resim yaptığını ve yaktıkları ateşten geriye kalan kömürü boya olarak kullandığını aktardı.

Hayali yeniden güzel günlerin resmini yapmak

Sara "evlerine dönenlerin" tablosunu çizdiğinde kendisinin de evine dönme hayali kurduğunu ancak "Sarı Hat" içinde kalan ve yıkılmış durumdaki evlerine ulaşamadıklarını kaydetti.

Evi, hayalleri, psikolojisi ve tabloları dahil, hayatındaki her şeyin paramparça olduğunu dile getiren Sara, küçük bir ressam olarak hayalini şöyle anlattı:

"Yine eskisi gibi güzel tablolar yapmak istiyorum. Yıkım ve kan çizmek istemiyorum. Resimlerimle sesimi dünyaya duyurmaya çalışıyorum, yaşadığımız acıların onlara ulaşmasını istiyorum ama maalesef dünya her şeye gözlerini kapatmış durumda."

Eski hayatına dönmeyi istediğini vurgulayan Filistinli küçük ressam Sara Ebu Sade, bu şekilde devam edecek olursa, Gazze'nin eski haline dönemeyeceğini ve kendisinin de hayallerini gerçekleştiremeyeceğini, bu nedenle Gazze dışına çıkmak istediğini sözlerine ekledi.