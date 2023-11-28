Gaziosmanpaşa Belediyesi, gençlere kitaplı kahve hizmeti sunuyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından açılan 'Farika Kitaplı Kahveler', gençlere ders çalışabilecekleri kültürel alanlar sağlıyor ve kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırıyor. Kahvelerde on binlerce eser bulunurken, üyelik sistemi ile ödünç kitap temin edebilme, ücretsiz internet ve fotokopi hizmetlerinden yararlanma imkanı da sunuluyor. Açıldığı günden bu yana 500 bin gence hizmet veren kahvelerde ayrıca 'Farika Sohbetleri' düzenlenerek gençler alanında uzman isimlerle bir araya geliyor.

"Farika Kitaplı Kahveler" 500 bin genci ağırladı

İSTANBUL - Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden olan Farika Kitaplı Kahveler, açıldığı günden bugüne 500 bin genci ağırladı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Türkiye Yüzyılı'nın gençlerini her zaman desteklemeye ve kültürel mekanlarla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin, gençlere ders çalışabilecekleri kültürel alanlar kazandırmak ve ilçede kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla hizmete açtığı Farika Kitaplı Kahve, ilk günden bu yana öğrencilerin vazgeçilmez adresi haline geldi. Bu yoğun ilginin ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın talimatlarıyla hizmete açılan Farika Kitaplı Kahve 2 Aziz Sancar Yerleşkesi de aynı yoğun ilgiyle karşılandı. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde hizmet veren Farika Kitaplı Kahve 3 ile birlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi, toplamda 500 binin üzerinde genci, Farika Kitaplı Kahve hizmetleriyle buluşturdu.

Ödünç kitap, ücretsiz internet, fotokopi ve rehberlik hizmeti sunuluyor

Öğrencilere sessiz ve sakin bir ortamda hem ders çalışma hem de sosyalleşme fırsatı sunan Farika Kitaplı Kahvelerde, Türk ve dünya edebiyatının klasikleri, şiir, tarih, dini kaynaklar, felsefe, sosyoloji, psikoloji, kişisel gelişim, bilim, sanat ve sınavlara yardımcı kaynaklara varıncaya kadar on binlerce eser bulunuyor. Ziyaretçiler, üyelik sistemi ile kütüphaneden ödünç kitap temin edebilirken ayrıca ücretsiz internet ve fotokopi hizmetinden de yararlanabiliyor. Sınavlara hazırlanan öğrenciler için ise uzman psikologlar tarafından rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Öğrencilere çay ve çorba ikramları, sosyal etkinlikler, dijital kütüphane

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından günün belirli saatlerinde çay, çorba ikramlarının yanı sıra kahvaltı günü etkinliklerinin yapıldığı Farika Kitaplı Kahve 2'de öğrenciler, "Farika Sohbetleri" ile alanında uzman isimlerle bir araya gelme imkanı da buluyor. Öte yandan uluslararası makalelere ve araştırmalara ulaşabilecekleri dijital içerikler de Farika Dijital Kütüphane uygulaması üzerinden kitapseverlerle buluşuyor.

"Gençlerimizle birlikte ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na taşımaya devam edeceğiz"

Farika Kitaplı Kahve'de ders çalışan öğrencileri ziyaret eden Başkan Usta, "Buradaki gençlerimizle yaptığımız görüşmelerde onları bu kadar heyecanlı ve umutlu görmek, beni de heyecanlandırdı. Biz de gece gündüz demeden gençlerimizin yanında olmaya, onlara destek olmaya, güzel imkanlar sunmaya, güzel mekanlarla onları geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Farika Kitaplı Kahvelerimiz, gençlerimizin, eğitimle ilgili ihtiyaçlarını karşılamasının yanında, burada güzel vakit geçirmelerini, hatta geleceğe dair hayaller kurmalarını da sağlıyor. Daha fazlasını yapmaya, daha fazlasını gençlerimize kazandırmaya, gençlerimizle birlikte ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na taşımaya devam edeceğiz" dedi.