Gaziantepli Sahafın Nostaljik Oyuncak Koleksiyonu 10 Bini Aşkın Parça İçeriyor

Çocukluğundan beri oyuncak biriktiren Seydi Ahmet Bayraktar, Gaziantep'teki sahaf dükkanında 10 binden fazla parçadan oluşan koleksiyonu ile nostaljik bir deneyim sunuyor. Oyuncakların çocuk gelişimindeki önemine değinen Bayraktar, sürekli yeni parçalar topluyor.

Gaziantep'te sahaflık yapan Seydi Ahmet Bayraktar, çocukluk yıllarında ailesinin aldığı oyuncakları biriktirerek başladığı merakını bugün 10 bini aşkın parçadan oluşan koleksiyonla sürdürüyor.

Bayraktar, küçük yaşlarda sahip olduğu oyuncakları saklamaya başladı.

Zamanla internetten yaptığı araştırmalar ve farklı şehirlerden topladığı objelerle koleksiyonunu büyüten Bayraktar, Şahinbey ilçesindeki Bey Mahallesi'nde sahaf olarak işlettiği dükkanının bir odasını tamamen oyuncaklara ayırdı.

Kitaplarla oyuncakların bir arada olduğu dükkanında vatandaşları nostaljik bir yolculuğa çıkaran Bayraktar, müşterilerin ilgisinden memnun.

Seydi Ahmet Bayraktar, AA muhabirine, ilk başlarda 150 parçadan oluşan koleksiyonunun bugün 10 bini geçtiğini söyledi.

Oyuncakların kendisi için bambaşka bir dünya oluşturduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Aslında bu hevesim çocukluğumdan beri var. Hala o dönemden kalma birçok oyuncağı evimde saklıyorum. Futbolcu kartları, bilyeler, topaçlar, su tabancaları ve arabalar gibi koruduğum oyuncaklarım bulunuyor. Bunun dışında bulamadığım oyuncakları ise internet ilanlarından, satış sitelerinden ve sosyal medyadaki gruplardan temin ederek koleksiyonumu daha da genişletiyorum."

Bayraktar, sahafa sığmayan bir kısım oyuncaklarını da depoda sakladığını belirtti.

Sürekli oyuncak topluyor

Sağlığı elverdiği müddetçe oyuncak toplamaya devam edeceğini aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Nerede ne bulursam almaya çalışıyorum. Hemen her hafta bir il, ilçe, kasaba ya da köye gidip esnafı ziyaret ederek, oradan oyuncak bulup koleksiyonuma katmaya çalışıyorum. Tabii bazen hiçbir şey çıkmıyor, kimi zaman hüsranla, kimi zaman da sevinçle dönüyoruz. Bu da ayrı bir heyecan katıyor. Bulduklarım ve bulacaklarım beni mutlu ediyor. Daha da değerli oyuncaklar bulacağıma inanıyorum."

Çocukluğunda çividen gazoz kapağına kadar her şeyi oyuncağa çevirdiğini dile getiren Bayraktar, oyuncaklara ayrı bir sevdasının olduğunu ifade etti.

Çocukların gelişiminde oyuncağın önemine değinen Bayraktar, "Şimdiki ebeveynler çocuk sussun diye telefon veriyor. Oysa çocuk oyuncağa dokunmalı ki kendinde bir şeyler bulsun ve kendini geliştirsin. Oyuncaklar bir çocuğun hayalidir, hayallerin ötesini geliştirmesine imkan tanır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Kültür Sanat
